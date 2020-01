De Graafschap teleurgesteld in Eindhoven: 'Hadden meer gastvrijheid verwacht'

De Graafschap moet het vrijdagavond in het duel bij FC Eindhoven doen zonder de steun van de eigen supporters in het uitvak. De supporters zijn boos over de voorwaarden van de opgelegde auto- en buscombi en het geringe aantal parkeerplaatsen en besloten tot een boycot, die ondersteund wordt door de club.

'Als je bekijkt hoeveel supporters wij altijd meenemen naar uitwedstrijden, praat je toch over 400 supporters per uitwedstrijd' aldus Hans Boesberg, voorzitter van SV Superboeren. 'En daar krijgen we 25 autoparkeerplaatsen voor. Probeer jij maar eens 400 mensen in 25 auto's te doen.'

Algemeen directeur van De Graafschap Hans Martijn Ostendorp droeg namens de club nog verschillende oplossingen aan bij de gemeente Eindhoven: 'Helaas is ieder alternatief categorisch aan de kant geschoven. Als er in het verleden nu vaak wat mis zou zijn gegaan, zou ik me daar iets bij kunnen voorstellen. Op een klein incident na, is dat gewoon niet zo. Hier hadden we echt wat meer gastvrijheid verwacht. Heel jammer dat dat nu niet gebeurt.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Vermenging van supporters

De gemeente Eindhoven geeft na vragen van streekomroep REGIO8 aan de wens van de supporters te snappen, maar zegt dat het qua infrastructuur niet mogelijk is om extra parkeerplaatsen bij FC Eindhoven te regelen. Eindhoven acht het niet wenselijk om elders nog extra parkeerplaatsen te creëren, omdat dit zou kunnen leiden tot vermenging met andere supporters van FC Eindhoven of PSV.

Volgens de gemeente is dit daardoor de maximaal haalbare oplossing. Eindhoven bood als laatste optie nog aan om 9-persoonsbusjes toe te laten. Door de eisen die hieraan zaten was ook dit volgens Boesberg geen optie: 'Dan kun je al wat meer supporters meenemen, maar daar zat dan weer een registratieverplichting aan, een soort 'ausweis'.'

Zie ook: Snoei kiest voor Baas als linksback in Eindhoven: 'Hij is op dit moment stabieler'