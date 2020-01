Spontane acties van boeren in Achterhoek en bij Terschuur

Boeren kwamen onder meer bij de A18 in Doetinchem bij elkaar, langs de N18 in Varsseveld en Lichtenvoorde, in Zelhem, in Aalten bij de Hamelandroute en Terschuur bij de A1. Op die plek stond vanwege de actie een file op de A1 in beide richtingen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Boeren en sympathisanten lieten spandoeken zien met leuzen als 'Ik steun de boer' en 'Uw eten is onze zorg'.

'We hebben ons verzameld om de actie van woensdag kracht bij te zetten', zei een van de actievoerders, Leonie Bramel. 'We hebben app-groepen. Dan gaat er een appje uit en uit alle hoeken en gaten komen boeren spontaan naar afgesproken punten.'

'Waarom? Dat mag toch duidelijk zijn?'

Op de N18 bij Varsseveld hadden ruim twintig boeren zich verzameld. Op het waarom van de acties langs de wegen, antwoordde Bramel: 'Dat mag toch duidelijk zijn. Ik heb niet het idee dat Nederland en met name de politiek duidelijk in beeld heeft wat we allemaal doen voor de natuur. Dat men de boeren beloont en waardeert. We worden als boemannen weggezet in de media.'

In december bereikten het kabinet en een groep boerenorganisaties een akkoord over stikstofmaatregelen. Maar de problemen voor de landbouw zijn nog lang niet voorbij, aldus een andere actievoerder, Arjan Heijink donderdag. 'Het kabinet kan wel zeggen dat het in kannen en kruiken is, maar dat is niet zo.'

'We willen laten zien dat we er nog zijn', aldus de man, 'en dat we doorgaan. We zijn er nog en dat is de inzet van deze acties.'