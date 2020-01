Wijchen eindelijk verlost van witte boerderij

De gemeente Wijchen is eindelijk van de witte boerderij af. Het pand bij de rotonde Schoenaker/Bijsterhuizen is verkocht aan een dierenartsenpraktijk. De verkoopprijs wil de gemeente niet prijsgeven omdat het om een privaatrechtelijke overeenkomst gaat.

De gemeente kocht het pand in 2011 om de rotonde bij de Schoenaker/Bijsterhuizen mogelijk te maken. Na aanleg van deze rotonde was bewoning niet meer mogelijk. Daarna raakte de gemeente het pand maar niet kwijt.

Plannen ketsten af

In 2015 wees het college de boerderij nog aan als mogelijke locatie voor een speelautomatenhal. Dat stuitte toen op veel verzet in de gemeenteraad die eerst een fundamentele discussie wilde over het feit of Wijchen sowieso een speelautomatenhal wilde.

Na een lange zoektocht werd het pand in 2018 onder voorbehoud verkocht aan een ondernemer die er een restaurant wilde vestigen. Omdat het hier gaat om gemeentelijk vastgoed moest hij aan een aantal voorwaarden voldoen en dat lukte niet waardoor ook dat plan weer afketste.

Wethouder blij

Wethouder Nick Derks is blij dat er nu eindelijk een deal gesloten is. 'We zijn blij dat het pand een nieuwe bestemming krijgt, bovendien één die past in de landelijke sfeer van de omgeving. Een lokale ondernemer krijgt de kans om hier iets moois van te maken.'

Dierenartspraktijk Wijchen is al ruim 60 jaar een begrip in Wijchen en omgeving. De boerderij zal de komende maanden grondig worden verbouwd tot een dierenartspraktijk met een landelijke sfeer. Bovendien worden parkeerplaatsen aangelegd. Na de renovatie biedt het plaats aan een praktijk voor gezelschapsdieren en een behandelruimte voor paarden.