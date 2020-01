Duizenden stakende leraren, maar geen extra geld van onderwijsminister

Slob was op werkbezoek in Oosterbeek, bij het Vierbeek College, een instelling voor voortgezet speciaal onderwijs. 'Ik ben bezig te zorgen voor een verplichting voor alle scholen, ook leerlingen voor het praktijkonderwijs een schooldiploma te geven.'

Die verplichting heeft het praktijkonderwijs nu niet. Slob: 'Dat er geen diploma is, is voor de leerlingen niet fijn en voor de scholen ook niet.'

Het voortgezet speciaal onderwijs heeft evenmin een diplomaplicht. Slob zei in Oosterbeek ook voor die scholen dit te regelen. De belofte klonk directeur Wim van Schaijk van het Oosterbeekse Vierbeek College als muziek in de oren: 'Voor de zomervakantie nog. Dus dat is echt winst. Daar zijn we hartstikke blij mee.'

Niet alle scholen dicht

Landelijk waren vandaag ruim 4200 scholen dicht. Maar niet alle scholen. Gerardus Majella in Vaassen bijvoorbeeld was donderdag gewoon open. 'We weten niet of het dichtgooien van scholen de manier is', aldus schooldirecteur Ingeborg Harleman. 'Maar we willen wel wat doen. Het probleem wordt steeds groter.'

Op de regionale manifestatie in de Hanzehal in Zutphen waren ook leraren uit het voortgezet onderwijs die het werk hadden neergelegd, afgekomen. Zag verslaggever Madelien Jansen.

AOb-stakingsleider Nicole ter Harmsel toonde zich na de afloop van de stakingsdag uitermate tevreden. 'De Hanzehal in Zutphen was afgeladen vol. We stonden hier voor de kinderen.'

Ik hoef gelukkig niet naar school, maar mijn zus wel Leerlinge basisschool Lies (10)

Onderwijsminister Arie Slob had woensdagavond in een interview aan de Telegraaf de angel al min of meer uit de staking gehaald. Hij zei dat wat hem betreft de salarissen in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk moeten worden getrokken in een nieuwe cao, maar dat in de huidige kabinetsperiode dat niet meer wordt geregeld. Dat moeten volgende kabinetten doen.'

De 'trukendoos' van Slob

Slob herhaalde dit na een werkbezoek aan het Vierbeek College in Oosterbeek. Ter Harmsel reageerde gelaten op de mededeling van de minister: 'Elke keer vlak voor een staking haalt Slob weer wat uit zijn trukendoos.'

Omroep Gelderland bezocht in Oosterbeek een gezin waarvan een kind donderdag wel naar school moest, en de ander niet. De 10-jarige leerlinge van de plaatselijke Paasbergschool Lies: 'Ik hoef gelukkig niet naar school, maar mijn zus wel.' Haar zus Tijn van 14 die al naar de middelbare school gaat, had een paar vrije dagen niet erg gevonden. Ze zit op het Beekdal Lyceum in Arnhem.