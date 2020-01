Vertoningen film 'Krieg am Niederrhein' in Vrijheidsmuseum

FILM 'KRIEG AM NIEDERRHEIN'

‘The final push‘

Het Vrijheidsmuseum vertoont in februari en maart 2020 opnieuw een reeks filmvoorstellingen van de klassieker 'Krieg am Niederrhein'. In 2020 staan we in het kader van 75 Jaar Vrijheid stil bij het feit dat het Rijnlandoffensief, de grootscheepse aanval van de geallieerden op de Niederrhein vanuit het Rijk van Nijmegen, dit jaar precies 75 jaar geleden plaatsvond. Van de start van Operatie Veritable op 8 februari 1945 tot en met de oversteek van de Rijn bij Wesel op 23/24 maart 1945.

Vluchtelingen het grensgebied - foto Vrijheidsmuseum

De nog in prima staat verkerende Duitse film ‘Krieg am Niederrhein’, aangevuld met beelden van geallieerde oorlogscorrespondenten, verbeeldt op zinderende wijze de aanval op het Rijnland, waarbij volgens de laatste gegevens bijna een half miljoen geallieerde soldaten het op 8 februari 1945 opnamen tegen de Duitse verdediging. In zes weken tijd groeide dit aantal uit tot een geallieerde troepenmacht van meer dan 1 miljoen soldaten! De overtocht over de Rijn markeerde het begin van het einde van Hitler-Duitsland. De befaamde historicus W. Denis Whitaker wist het zeker, dit was: ‘The battle to end the war’.

Algemeen

· Voorafgaand aan alle voorstellingen en in de pauze is het museumcafé geopend.

· Aan elke voorstelling gaat een korte historische inleiding vooraf, verzorgd door deskundigen van het Vrijheidsmuseum.

· Film is Duitstalig en niet ondertiteld. · Reserveren noodzakelijk: tel. 024-3974404 of per mail; welkom@vrijheidsmuseum.nl · Standaard entreeprijzen. Museumkaart geldig. Zie www.vrijheidsmuseum.nl

Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek.

FILMPROGRAMMERING 2020

Zondagen Dinsdagen Donderdagen

14.00-17.00 uur 19.30-22.30 uur 14.00-17.00 uur

Incl inl+pauze Incl inl+pauze Incl. inl+pauze

Zaal open 19.00 u

6 februari

9 februari

16 februari

18 februari

20 februari

27 februari

5 maart

8 maart

12 maart

15 maart

19 maart

22 maart

Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek Reserveren: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl Informatie: www.vrijheidsmuseum.nl

