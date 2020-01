'Mooie kruisbestuiving' op nieuwe school in Lichtenvoorde

In het IEKC komen de volgende onderwijsdisciplines bij elkaar: Bijeen (de gefuseerde St. Jozefschool en Pastoor van Arsschool), St. Ludgerusschool, Hamalandschool (Onderwijsspecialisten), Sotog (stichting speciaal onderwijs Twente en Oost-Gelderland), stichting de Achthoek (peuterspeelzaal) en Zozijn (orthopedagogisch kindcentrum).

Kruisbestuiving

'Het is een mooie kruisbestuiving', zegt Will van der Zanden, kwartiermaker IEKC namens alle partijen. 'Onder invloed van het passend onderwijs wordt er steeds meer deze kant op gedacht. Deze school is landelijk gezien bijna uniek, in Hoorn en Limburg zijn er ook van deze scholen.'

Er is in 2006 voor het eerst over gesproken, over een IEKC in Lichtenvoorde. In 2013 werd er een vervolg aan gegeven door de terugloop in het aanbod van speciaal onderwijs, de krimp van het basisonderwijs, schoolgebouwen die aan vervanging toe zijn en de intrede van passend onderwijs.

'Eén en één is drie'

Van der Zanden: 'Het is een combinatie. Aparte scholen zijn niet te realiseren. Je houdt de kinderen nu in de regio. In plaats van lokale schooltjes is het nu één en één is drie; je versterkt elkaar. Professionals kunnen de expertise delen met elkaar.'

De nieuwe school, die duurzaam gebouwd wordt, moet volgend jaar april klaar zijn. 'We zitten nu in totaal op 460 kinderen voor alle scholen die erin komen en over drie jaar zijn dat 420 kinderen. We gaan uit van 400 tot 450 leerlingen en dat aantal kan de nieuwe school aan', aldus Van der Zanden.

De provincie draagt 500.000 euro bij vanuit de subsidiepot SteenGoed Benutten. 'Dat geld gebruiken we om de buitenruimte en de verkeerskundige maatregelen te financieren', zegt wethouder Karel Bonsen van Oost Gelre.

