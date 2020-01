Inwoners Driel willen zorg en seniorenwoningen in eigen dorp

'Wat denkt u dat Driel nodig heeft?' Het is de belangrijkste vraag die de inwoners van het kleine dorp in de Betuwe hebben beantwoord bij het invullen van een enquête. De meeste antwoorden komen van 60-plussers. Hun wens: seniorenwoningen, dagbesteding voor dementerenden en zorgwoningen. In eigen dorp.

En die wens komt mogelijk uit. Donderdagavond presenteerde een projectontwikkelaar samen met Stichting Samen Zorg de plannen voor 88 seniorenwoningen aan de dijk. Een mix van zorgwoningen, seniorenwoningen, een gemeenschappelijke ruimte en zelfs een kinderopvang. De inschrijfformulieren voor de nieuwsbrief zijn niet aan te slepen.

Tekort aan zorgwoningen

'Dit is de slagroom op de taart', lacht Andreas Ladestein. 'Het gonst in het dorp'. De Drielenaar kijkt verrukt om zich heen. Twee jaar geleden peilde hij samen met dorpsgenoten de behoefte naar zorg in eigen dorp. 'Het stak ons, de vele busjes met mensen met dementie die alle windrichtingen uit gingen.' De zorgbehoevenden in Driel wijken nu voornamelijk uit naar Arnhem en Andelst. Voor zowel dagbesteding als zorgwoningen.

Volgens Marcel Inklaar, locatiemanager bij de kleine zorgaanbieder in de Betuwe, is er een structureel tekort aan verpleeghuisplaatsen in de omgeving. 'Dat is in heel Nederland zo, we moeten omschakelen in de zorg. Van verzorgingshuizen naar appartementen waar mensen de zorg bij ons inkopen.' Monique ter Voert van Stichting Samen Zorg vult aan: 'We bieden op dit moment aan tientallen mensen uit Driel zorg.'

In eigen dorp

Een van de dorpen met zorgwoningen ligt maar op 15 minuten fietsen afstand. Toch vertelt een man dat hij graag zijn dementerende vrouw in Driel zou houden. 'Het is erg zat. Ze dementeert nu vier jaar.' Zijn vrouw woont thuis en gaat naar een paar keer per week naar een dagbesteding in een van de omliggende dorpen. 'We houden haar zo lang mogelijk thuis,' zegt hij vastberaden.

Inmiddels heeft zijn dochter zich bij ons gevoegd. 'We kunnen mama nog bij ons houden.' zegt ze met tranen in haar ogen. Ze vertelt dat haar moeder op de lijst staat voor een zorgplek in het Liefkenshoek in Heteren. Liever wil ze haar moeder in een van de toekomstige zorgwoningen in Driel hebben. 'Twee jaar houden we nog vol.'

De uitdaging: personeel vinden

Het doel van de projectontwikkelaar en Stichting Samen zorg is om binnen twee jaar de huizen te hebben staan. Voor de gemeente bestaat het project officieel nog niet. Bij hen is nog geen plan ingediend.

Volgens Inklaar is er naast de gemeentelijke procedure nog een grotere uitdaging: personeel vinden. 'We breiden onze lokale zorg in het gebied uit, maar moeten nog wel mensen vinden.' Ter Voert ziet de uitdaging maar heeft er ook vertrouwen in: 'We zien bij onze andere zorglocaties dat het voornamelijk mensen uit de directe omgeving zijn die bij ons werken. Zo zijn er verplegers die voor hun eigen opa of oma zorgen.'