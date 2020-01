Vitesse verhuurt ook Bruns aan VVV-Venlo

De Tukker, die in 2017 transfervrij bij Vitesse neerstreek, werd in de eerste seizoenshelft al verhuurd aan PEC Zwolle. Die periode liep uit op een mislukking. Bruns kwam slechts tot acht wedstrijden en één competitiegoal. De 28-jarige middenvelder heeft nog een contract tot medio 2021 in Arnhem.

'Ik kom naar Venlo om speelminuten te kunnen maken en samen met de ploeg te zorgen dat we in de eredivisie blijven', vertelt Bruns. 'Dat is onze focus en ons doel. Ik heb er enorm veel zin in om bij VVV-Venlo aan de slag te gaan. Bij PEC zat ik in de laatste fase voor de winterstop op een dood spoor. Voor mezelf is het daarom belangrijk dat ik het plezier in het voetbal weer terugkrijg en een rol kan spelen in het team.'

In zijn eerste seizoen speelde Bruns nog 29 wedstrijden voor Vitesse, maar een jaar later belandde hij onder trainer Slutskiy op de bank.

Vitesse verhuurde eerder ook Oussama Darfalou al aan VVV-Venlo. De Algerijnse spits maakte afgelopen weekend direct zijn eerste doelpunt voor de Limburgers.