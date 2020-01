Thomas Wolf is Voorleeskampioen van Hattem

Thomas Wolf van de Van Heemstraschool is dit jaar de Voorleeskampioen van Hattem. In mfc de Marke streden alle zes basisscholen in Hattem om het kampioenschap, georganiseerd door de Bibliotheek Noord-Veluwe.

De andere leerlingen die als schoolkampioen meededen aan de Voorleeswedstrijd in Hattem waren Floor Tuinstra van De Vlonder, Eva Vosjan van de Jan Jaspersschool, Jilles Jacco van Ommen van de Sint Andreasschool, Robyn Berends van Het Palet en Anna Rouvoet van De Zaaier. De spandoekenwedstrijd is dit jaar gewonnen door de Zaaier. Dit spandoek is beloond met een boekenbon.

Maar uiteindelijk won Thomas Wolf, die voorlas uit Niek de Groot Brokkenpiloot van Lincoln Peirce. Voor de jury gaf zijn goede leestempo en het duidelijke lezen de doorslag. Uit handen van wethouder Carla Broekhuis kreeg Thomas de beker overhandigd.

De Nationale Voorleeswedstrijd

Thomas Wolf, gaat nu als De Voorleeskampioen van Hattem, naar de regionale ronde in Apeldoorn. De kampioen in Apeldoorn gaat door naar de provinciale ronde, waarna de beste voorlezer per provincie meedoet aan de grote landelijke finale op 27 mei Daar wordt uit de twaalf provinciale kampioenen De Nationale Voorleeskampioen 2020 gekozen.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Openbare Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Meer informatie is te vinden op de website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.