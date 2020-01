Verkenners: Noord-Veluwse gemeenten moeten meer samenwerken, niet fuseren

De provinciale verkenners voor de kop van de Veluwe pleiten voor meer bestuurlijke samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten. Vooral op het gebied van ICT, financiën, personeelsbeleid, facilitaire zaken en huisvesting zien de verkenners kans op een goede samenwerking. Dat is te lezen in hun rapport: 'Samen voor de Kop van de Veluwe - een pleidooi voor actie', dat donderdag verscheen.

De afgelopen maanden spraken prof. dr. Michiel Herweijer en Mr. Ella Schadd - de Boer met gemeenteraden, colleges en Statenleden. Namens de provincie onderzochten zij hoe de samenwerking op de Noord-Veluwe verder verbeterd kan worden, zodat grote vraagstukken en problemen effectief aangepakt kunnen worden. Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek deden mee aan dit onderzoek, de gemeente Epe weigerde mee te werken.

Niet te vrijblijvend

Volgens de verkenners moeten de vijf gemeenten hun samenwerking minder vrijblijvend vormgeven. Het NEO-verband, waarin Nunspeet, Elburg en Oldebroek samenwerken, wordt daarbij als voorbeeld genoemd. 'Deze vrijblijvende vorm van samenwerking kent zijn beperkingen en die worden inmiddels duidelijk: het ontbreekt aan bestuurlijke doorzettingsmacht als goede bedoelingen op ambtelijk niveau niet voldoende blijken te zijn', is te lezen in het rapport.

Ook zien de verkenners dat Oldebroek onderdeel is van verschillende samenwerkingsverbanden. De ICT is geregeld in H2O-verband (Hattem, Heerde en Oldebroek), terwijl andere onderwerpen in NEO-verband worden aangepakt. De verkenners pleiten voor een grotere samenwerking, in de Regio Zwolle. Zowel de gemeenten als de Provincie Gelderland moeten volgens hen daar op inzetten. 'De gemeenten moeten de focus van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs volledig bij de Regio Zwolle leggen, terwijl de provincie zich daar ook financieel aan moet verbinden' schrijven zij in hun rapport.

Zelfstandig blijven

Vooraf gaven veel bewoners van de Kop van de Veluwe aan bang te zijn dat de verkenners zouden adviseren om gemeenten samen te voegen. Dat advies is echter niet terug te vinden in het rapport. Bijna alle gemeenten wilden zelfstandig blijven, valt op te maken uit de tekst: 'Alleen in de gemeente Oldebroek werd een iets andere mindset aangetroffen. Maar ook daar leeft het besef dat een bestuurlijke fusie alleen kans van slagen heeft wanneer de gemeenteraad van de buurgemeente ook zo ver is. Dat is op dit moment (en binnen afzienbare tijd) niet te verwachten.' De verkenners geven daarom aan dat zelfstandigheid het uitgangspunt is.