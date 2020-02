Lieverds gezocht die onze cliënten extra in de watten willen leggen

We zijn op zoek naar Lieverds voor onze cliënten van de zorglocaties: Randerode, Het Zonnehuis en Casa Bonita. We willen ze namelijk graag een beetje extra in de watten leggen voor Valentijn op donderdag 13 februari. Daarom zijn we op zoek naar lieve, enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen!



Wil jij helpen met bijvoorbeeld beauty- of creatieve activiteiten, bloemschikken of gezellig met een cliënt langs de activiteiten lopen? Of ben je benieuwd op welke andere manieren je ons zou kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op, alle hulp is welkom!



Kunt u helpen op donderdag 13 februari ? Reageer dan hieronder.







