De Gier tevreden over schaatsprestaties

'Ik voelde me woensdag naar het einde van de race toe nog relatief fit en fris', vertelt De Gier over de prestatie die hij heeft behaald. 'Het was niet op hangen en wurgen.' De schaatser zat tijdens de race in de achtervolgende groep van ruim tien à vijftien man en koos in de laatste ronde het hazenpad met ploegmaat Mart Bruggink die hoog in het natuurijsklassement staat. Daardoor eindigden ze op een tiende en twaalfde positie. Voor de Gier was het de eerste keer dat hij de hele tocht op de Weissensee heeft uitgereden. 'Het ijs woensdag was echt slecht. Ik ben zelf ook nog een keer op mijn bek gegaan, vol de sneeuwrand in', geeft de Gier aan. Een val speelde hem vorig jaar ook al parten. Toen moest hij na 130 kilometer opgeven vanwege een val op zijn heup. 'Ik klom snel weer op, maar zakte toen gelijk weer door mijn poten heen', zegt de schaatser over de desbetreffende val. De Gier reed woensdag in dienst van zijn ploeg Bouwselect, maar zag dat zijn twee ploeggenoten in de kopgroep op het einde te kort kwamen.



De prestaties van zijn ploeggenoten stemmen hem echter misschien wel het meest gelukkig: 'Het is natuurlijk dondersmooi dat Jouke (Hoogeveen red.) zaterdag de Nederlandse driekleur pakt op het Open Nederlands Kampioenschap (ONK). En woensdag eindigde we op een vierde plek. Ik denk dat we ons als ploeg niks kunnen verwijten en dat de resultaten echt wel goed zijn deze week.' Met zelf een zevende plaats op het ONK, een achtste plaats maandag op de zestig kilometer en een twaalfde notering op de Alternatieve Elfstedentocht over tweehonderd kilometer, kijkt de Laag-Keppelse schaatser en skeeleraar dan ook terug op een week waarin hij vond dat hij zelf ook constant had gepresteerd. 'Dit geeft wel vertrouwen voor de toekomst als je weet dat je zo'n zware wedstrijdweek goed doorkomt'', aldus De Gier.



Herstel

De komende periode gaat De Gier zijn schaatsen even niet meer aanraken. 'Ik heb lichte pijntjes, dus de eerste focus ligt op het herstel', vertelt de Gier. 'Maar daarna heb ik nog twee cupwedstrijden en dan eind februari zitten we in Zweden voor wederom natuurijswedstrijden. Als afsluiting van het schaatsseizoen hebben we op 28 februari de laatste wedstrijd om de Marathoncup in Leeuwarden.' Vanaf dan zit het schaatsseizoen erop voor De Gier en gaat hij zich opmaken voor het skeelerseizoen.