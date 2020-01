Arnhem wil 'energiearmoede' aanpakken

Door stijgende energieprijzen kunnen vooral mensen met een kleine beurs in financiële problemen komen. Maar klimaatverandering is alleen haalbaar 'als iedereen meedoet', vindt de Arnhemse gemeenteraad. Daarom moet het college met een plan komen om deze 'energiearmoede' aan te pakken, zo werd woensdagavond besloten.

Niet iedereen heeft de financiële draagkracht om zelf mee te kunnen betalen aan de omslag naar duurzame energie, volgens het voorstel. Dat werd ingediend door PvdA-raadslid Vincent Bouma, samen met GroenLinks, DENK Verenigd Arnhem, ChristenUnie en Arnhem Centraal.

Een voorstel van de SP om het volledige klimaatfonds van 10 miljoen euro in te zetten voor de aanpak van slechte energiekwaliteit van huizen en daarmee armoede, werd weggestemd.

Maar wat is energiearmoede precies?

Bouma: 'Energiearmoede is dat een gezin door de hoge energiekosten geen financiële middelen meer overhoudt om in de basisbehoeften te voorzien. Dat risico wordt groter nu de kosten zo explosief stijgen vanwege de hoge gasprijzen.'

Wat zien we daarvan terug in Arnhem?

'Zeker in wijken als Malburgen, Presikhaaf en Geitenkamp moeten gezinnen soms rondkomen van 50 euro per week. Als dan de energielasten stijgen met 50 euro per maand, betekent dat een week geen eten. Dat is nogal wat.'

Hoe zou een actieplan tegen energiearmoede eruit kunnen zien? Aan wat voor maatregelen moeten we denken?

'Een mooi voorbeeld zijn de energieconcerns, die helpen mensen met kleine ingrepen in huis. Denk aan tochtstrips, led-lampen of radiatorfolie. Hierdoor kunnen de energielasten al snel met een paar tientjes per maand omlaag. Dat betekent veel voor deze gezinnen. Dit gebeurt al, maar moet worden uitgebreid. Nu kunnen er maar zo'n 200 gezinnen per jaar worden geholpen.'

'Daarnaast hebben ze in Utrecht een mooi voorbeeld. Daar zijn mensen uit 'de kaartenbak' opgeleid tot energiecoach. Het mooie is dat je dan mensen aan het werk helpt, maar ook dat het niet de standaard geitenwollen sokken-types zijn die je vertellen hoe het moet, maar je buren.'

Wat mag het kosten?

'Wij denken toch aan bedragen vanaf 1,5 miljoen euro. Daarvoor is nog genoeg dekking.'

Waarom is het belangrijk om klimaatgeld juist aan dit doel te besteden?

'Als de energietransitie iets blijft voor mensen die het kunnen betalen, wordt de armoedekloof alleen maar groter. Want als je kunt investeren in maatregelen om energie te besparen, gaat dat in verhouding steeds meer opleveren. Daarnaast kunnen we de doelen alleen halen als iedereen meedoet.'

