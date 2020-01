Arnhem worstelt met nieuwe bewoning op 'probleemcamping'

Op de 'probleemcamping' Oostappen Vakantiepark Arnhem mag geen nieuwe permanente bewoning komen. Maar de gemeente is verplicht om mensen die er toch gaan wonen in te schrijven. Dat zegt wethouder Ronald Paping. Die heeft nog geen oplossing voor dit probleem.

Raadslid Sarah Dobbe (SP) had vragen gesteld over de kwestie. Nadat de gemeenteraad in november besloot dat er geen asielzoekers, nieuwe arbeidsmigranten of permanente bewoners meer op de camping mogen wonen, kreeg zij signalen dat er toch mensen zijn bijgekomen.

'Tegen de afspraken'

Bij een controle eind oktober trof de gemeente nog 96 personen aan die wel op de camping woonden, maar zich niet hadden ingeschreven. Volgens Paping is er sinds die tijd één persoon officieel ingeschreven op de camping.

Dat is tegen de afspraken, constateert ook VVD-raadslid Steffenie Pape. 'Ik vraag me af hoe dat dan gegaan is.' Iemand uit Engeland heeft zich digitaal gemeld en ingeschreven, vertelt Paping. 'En de wet vereist dat mensen ingeschreven worden waar ze wonen.'

'We schrijven gewoon in'

'Maar hoe ga je daar vervolgens mee om?', vraagt wethouder Paping zich af. 'We hebben op dit moment nog geen handhavingstraject dat we kunnen inzetten. Daarom hebben we gezegd: we schrijven gewoon in.' Vervolgacties zijn er volgens hem niet geweest.

'Maar de afspraak met de gemeenteraad is dat u geen mensen meer inschrijft', reageert Pape. 'En u blijft dat toch gewoon doen. Dat vind ik wel ingewikkeld.' Maar mogelijke handhavingsacties heeft de gemeente 'nog niet op orde', geeft Paping aan.

Zoals eerder afgesproken zal de wethouder begin dit jaar met een plan van aanpak komen voor de 'onmenselijke' situatie op de Arnhemse probleemcamping.

