Politie zocht drugslab al vanaf december

De politie deed al vanaf begin december onderzoek naar het drugslab dat dinsdag in Vragender is aangetroffen. Agenten hield destijds in Lichtenvoorde vijf mensen aan, na de vondst van twee kilo aan grondstof voor harddrugs.

(Dinsdag werd in Vragender een cocaïnelab aangetroffen tijdens een buurtonderzoek)

'Het gaat niet om dezelfde personen', laat de politie desgevraagd weten. Er wordt onderzocht in hoeverre de aangehouden verdachten van begin december gelieerd zijn aan de verdachten in Vragender. Daar werden drie personen opgepakt, namelijk de bewoners van de woning waar de schuur bij hoorde. Een van hen zit nog vast. De politie weet nog niet of ze verwacht meerdere aanhoudingen te verrichten. 'Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen', aldus de politie.



De politie heeft de locatie aan de Oude Winterswijkseweg inmiddels weer vrijgegeven. 'Het onderzoek is daar afgerond', aldus een woordvoerder. De politie kwam het drugslab concreet op het spoor na een melding van een persoon over een verdachte situatie in Vragender. Volgens de politie zou het gaan om een professioneel opgezet lab waarin cocaïne werd geproduceerd.