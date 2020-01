Eigenaar na grote brand Aalten: 'Begint een beetje te dalen'

Een dag na de grote brand in twee bedrijven in Aalten is het voor de directeur nog steeds onwerkelijk wat er gebeurd is. Toch ziet hij al weer een klein beetje licht aan het eind van de tunnel.

De ochtend na de vernietigende brand van zijn bedrijven Virupa en Tritop, bekijkt directeur Vincent Immink de restanten van het bedrijf dat hij 28 jaar geleden startte: 'Het begint nu een beetje te dalen', antwoordt hij op de vraag hoe het met hem is. Voor de tweede keer bekijkt hij met mensen van de verzekering de schade en wat er nog over is: 'Het grootste deel is echt weg.'

Brandweer en politie bekijken donderdag of nog te achterhalen is wat de oorzaak van de brand is en waar het begon. Immink verwacht dat de kans klein is dat dat ooit duidelijk wordt aangezien er zo weinig over is van het pand. De brandweer is tot donderdagochtend 04.00 uur nog bezig geweest met het bestrijden van kleine vuurhaarden.

Hulp uit verschillende hoeken

Zijn personeel heeft Immink ondertussen weer aan het werk. Ze hebben wat pandjes met kantoorruimte in de buurt betrokken: 'Straks gaat ook de mail de lucht weer in.' Zo goed en zo kwaad als het gaat, wordt er ook al weer gewerkt en is er ook al wat werk uitbesteed. 'Ik heb al ruimte in Dinxperlo en Aalten bekeken.' Hij hoopt over een week of anderhalve week weer echt te kunnen gaan werken.

Immink is een betrokken lid van de businessclub van voetbalclub De Graafschap: 'Ik krijg daar veel steun. Ook van de sociëteit. En ook krijg ik steunbetuigingen van de amateurvoetbalclub uit Ulft.' Al met al ziet hij 'een heel klein beetje licht aan het eind van de tunnel.'

Zie ook: