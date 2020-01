Zijn we nu wél opgewassen tegen hoogwater?

Omroep Gelderland staat deze week stil bij de hoogwaterperiode. Vandaag brengen we het verhaal over de toekomst van onze waterhuishouding.

'Het werk is nooit klaar'

In 1995 bracht de Rijn 12.500 kubieke meter per seconde ons land binnen, nu zijn de dijken berekend op 16.000 kubieke meter. Het Waterschap Rivierenland wil dat de dijken in de toekomst bestand zijn op een aanvoer van 18.000 kubieke meter per seconde bij Lobith.

'Het werk van een waterschap is nooit klaar', zegt Dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland. Toch hebben waterschappen ook met andere uitdagingen te maken. Periodes van juist extreme droogte zijn ook meer aan de orde dan ooit.

Volgens Verdaas kan in de toekomst de vraag aan de orde komen of 'water een recht of een gunst is'. Mogelijk dat met een groeiende vraag aan zoet water bedrijven in de toekomst hun eigen voorzieningen moeten treffen.