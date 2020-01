Een derde van personeel Sandd gaat aan de slag bij PostNL

Slechts een derde van het personeel van Apeldoornse postbedrijf Sandd gaat na de grote postfusie in Nederland aan de slag bij PostNL. Volgens het overnemende postconcern is aan vrijwel alle medewerkers een baan aangeboden, maar kozen veel Sandd-bezorgers er zelf voor om niet voor PostNL te gaan werken.

Alle 11.000 bezorgers van Sandd kregen een baan aangeboden. Circa 40 procent zei direct nee en van de mensen die wel interesse hadden, gingen ongeveer 4.000 met het aanbod akkoord. Sandd had ook nog 1800 ondersteunende medewerkers in dienst, zoals chauffeurs en postsorteerders. Zij konden met voorrang solliciteren op vacatures. Van deze groep gaan er uiteindelijk ruim 300 mee naar PostNL.

Van Apeldoorn naar Den Haag

Dat komt mede doordat de afstand naar een nieuwe baan te groot wordt. Vijfhonderd medewerkers van Sandd werken op het hoofdkantoor in Apeldoorn en een nabijgelegen sorteercentrum, maar bij PostNL zouden ze in Den Haag komen te werken. Velen zien dat niet zitten. En wie het wél aandurft, ontving een voorstel dat financieel tegenvalt of minder uren per week bevat.

PostNL zegt dat de postfusie, die per 1 februari een feit is, hard nodig was. Er zijn steeds minder brieven om te verwerken en de toekomst van het verlieslatende Sandd zou hoogst onzeker zijn geweest. Eigenlijk zijn er dus duizenden banen gered, stelt een woordvoerder van PostNL. Ook zegt hij dat er een goede financiële regeling was voor Sandd-medewerkers die niet naar PostNL zijn gegaan.

Eind september keurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken de fusie tussen Sandd en PostNL goed, zij het op specifieke voorwaarden. Zo moet de postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar blijven en beperkt het ministerie de prijs die PostNL mag rekenen aan klanten en consumenten.

