Ontbijt in plaats van staken op CKC de Schaapskooi in Wezep

Alleen staken lost de problemen in het onderwijs niet op, vinden de leerkrachten op Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi in Wezep. De staking helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan, was voor de school echter ook geen optie.

'We willen graag een structurele oplossing voor de hoge werkdruk en hebben grote zorgen over het toenemend tekort van goedgeschoolde leerkrachten. Daar moeten we aandacht voor vragen.' De werkgroep organiseerde daarom samen met collega's een ontbijt voor de leerkrachten. 'We beginnen de dag zo in alle rust en hebben tijd om elkaar ook eens wat aandacht te geven. Daar komt het op gewone dagen door de drukte niet altijd van.'

De lessen op De Schaapskooi begonnen daarom donderdag om kwart over negen; drie kwartier later dan gebruikelijk. Jonge collega’s vinden hun baan vaak zwaar, merken de leerkrachten van De Schaapskooi. 'Ze vragen zich af of ze dit werk wel hun hele leven willen blijven doen.' Dat speelt echter niet alleen onder starters. 'Ook oudere leerkrachten vragen zich af of ze hun werk nog tot hun pensioen volhouden. Dat vinden we echt zorgelijk.'

Het team is blij met de extra gelden die er al gekomen zijn. 'Maar krijgen we die volgend jaar ook? We hebben echt een structurele oplossing nodig.'