Leden schuiven stemming FC Dinxerplo door

SV Dinxperlo en DZSV zijn vorig jaar zomer gefuseerd en verder gegaan onder de vlag van FC Dinxperlo. Aanvankelijk zou er woensdagavond tijdens een speciale ledenvergadering gestemd gaan worden over de keuze welk eerste elftal in de toekomst de sportieve prioriteit krijgt bij FC Dinxperlo: het vlaggenschip op zaterdag of zondag. Dat leidde tot veel onrust en een deel van de achterban van de voormalige zaterdagclub DZSV kwam in verzet. Zo werd er een actiegroep opgericht en een bestuurslid ontving zelfs een dreigbrief in de brievenbus.



Het bestuur van FC Dinxperlo heeft Hans Martijn Ostendorp, oud-wethouder in Aalten, oud-burgemeester in Bunnik en momenteel algemeen directeur van De Graafschap, in de arm genomen om de onrust te beteugelen. Ostendorp is met alle partijen gesprekken aangegaan, ook met de actiegroep die inmiddels is opgeheven. Na de stemming woensdagavond is de vergadering omgezet in een 'bijpraatsessie', waar de laatste stand van zaken werd doorgenomen onder leiding van Ostendorp.

