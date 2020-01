Geheime stemming over oorlogsfoto's in Hotel De Wereld

De razzia in de Bloemstraat in Arnhem. Foto A.J. Zantinge

Het project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's' gaat donderdag de beslissende fase in. Een publieksjury maakt in een besloten bijeenkomst in Hotel De Wereld in Wageningen een begin aan de selectie van de oorlogsfoto's die door alle provincies zijn aangeleverd.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) heeft ervoor gekozen om de finale stemming in een besloten omgeving te houden. Het instituut wil niet dat er vroegtijdig bekend wordt welke honderd foto's eind maart in een expositie en in een boek worden gepresenteerd. Dat gebeurt in de gebouwen van de Tweede Kamer in Den Haag.

De stemming door de landelijke jury in hotel De Wereld - foto Arina Rengelink

Van de 25 Gelderse foto's die deel uitmaken van de landelijke collectie blijven er een handjevol over. Welke dat zijn blijft dus geheim. De NOS is wel aanwezig maar komt pas over twee maanden met een reportage en een live-uitzending vanuit Den Haag.

14 tot en met 88 jaar oud

De landelijke jury, een 'dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking', is samengesteld uit mensen die zich per mail hebben opgegeven bij het NIOD. Het gaat om een gevarieerde groep van 25 personen van 14 jaar tot en met 88 jaar oud. Voor een deel zijn er mensen uit het 'herinneringsveld' uitgenodigd in de jury, aldus Erik Somers van het NIOD.

Bijzondere foto's en onbekende verhalen

De oproep om foto's in te zenden heeft in Gelderland de nodige bijzondere afbeeldingen en verhalen opgeleverd. De foto van de razzia in de Arnhemse Bloemstraat haalde de laatste 25 en diverse Arnhemmers reageerden op de afbeelding en kwamen met tot nog toe onbekende informatie.

Zie ook: Het interview met ooggetuige Rob Broekman.

Eén van de meest bekeken foto's is een plaatje van Engelse militairen die in april 1945 via de uiterwaarden bij de IJssel richting Arnhem trekken, de foto boven dit artikel. Een Engelse veteraan die deel uitmaakte van de groep bevrijders heeft zich bij Omroep Gelderland gemeld.

Gelderse foto's trekken de provincie in

De 50 foto's die eerder door de Gelderse projectgroep zijn geselecteerd gaan in april, de maand van de vrijheid, in een pop-up-tentoonstelling door de provincie reizen. De 25 door publiek gekozen Gelderse oorlogsfoto's zijn hieronder te zien. Omroep Gelderland schenkt op maandag 30 maart aandacht aan de uiteindelijke, landelijke selectie.