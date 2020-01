De Stelling: Opnieuw een onderwijsstaking? Gelijk hebben ze!

Leraren staken donderdag voor de zevende keer in drie jaar tijd. Deze keer duurt de staking voor het eerst twee dagen. Onderwijzers eisen meer salaris, minder werkdruk en maatregelen tegen het lerarentekort. Is deze nieuwe onderwijsstaking terecht? Reageer hier op De Stelling van GLD.

Simpelweg 'thuisblijven', aansluiten bij de landelijke manifestie van de vakbond in Zutphen, posters plakken om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs: leerkrachten in Gelderland staken donderdag op allerlei manieren om aandacht te vragen voor hun zaak. De onderwijssector wil oplossingen voor de lange termijn. Volgens de Algemene Onderwijsbond houden meer dan 4.000 scholen de deuren gesloten.

Met de zevende staking in drie jaar tijd komen ouders ook weer voor de vraag te staan: wat doen we met de kinderen? Sommige bedrijven spelen in op de staking, door speciale acties te organiseren voor kinderen. Ander kroost zal wellicht de dag bij opa, oma of andere familie doorbrengen.

Wat vinden wij in Gelderland nou van de onderwijsstakingen? Had het na zes keer staken wel klaar mogen zijn? Of sta je volledig achter de stakende leerkrachten tijdens deze zevende staking?

