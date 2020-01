Romeny mogelijk gepasseerd bij NEC: 'geen goal, dat kan niet'

De 19-jarige aanvaller bleef in de eerste drie wedstrijden van dit jaar zonder doelpunt. 'Dat is niet lekker. Je wil doelpunten maken en belangrijk zijn voor het team. Als dat niet gebeurt met een goal of een assist, is dat jammer. Ik blijf vertrouwen houden in mijn voetballende kwaliteiten. Ik hou die bal wel vast, maar ik moet meer in het spel betrokken zijn. Ik heb aan de bal meer laten zien. En geen goal, dat kan niet. Dat vind ik zelf ook. Ik ben kritisch, er zit nog veel meer in. Ik blijf hard werken om dat te bereiken.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Puntjes ophalen

NEC kan opnieuw invloed uitoefenen op de top van de eerste divisie. Cambuur is koploper, maar dat was Jong Ajax ook toen het afgelopen vrijdag naar De Goffert kwam. Het werd 3-3 en mede daarom is Cambuur nu weer de nummer één in de eerste divisie. De Friezen zijn historisch gezien een prettige tegenstander voor NEC, want de laatste zes duels tegen Cambuur werden niet verloren. 'We hebben tegen MVV punten laten liggen, maar tegen Jong Ajax was een gewonnen punt', vindt trainer François Gesthuizen. 'Die puntjes moet je ergens weer ophalen. Maar als je wat ambities hebt richting de hogere plekken, moet je ook een keer winnen van een team boven ons. Dit is dan wel ultiem: de koploper en de beste ploeg waar we tot nu toe tegen gespeeld hebben. Het wordt het een hele kluif. Maar ik denk dat zij ook niet met een gerust hart naar Nijmegen komen.'

Tom en Tom

NEC staat momenteel negende en bij de huidige stand zou dat nog net een positie zijn die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie. De al lang geblesseerde doelman Norbert Alblas is er voorlopig nog niet bij. Tom Overtoom en Tom van de Looi ontbraken donderdag op de training en zijn er vrijdag ook niet bij. 'Ze zijn allebei niet fit genoeg. Tom Overtoom heeft maandag met Jong NEC gespeeld, maar toch weer wat klachten gekregen. En Tom van de Looi is gisteren op de training uitgevallen, dat komt waarschijnlijk nog te vroeg.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Flemming, Dijkstra, Van Landschoot; Musaba, Velikonja, Okita.