Etien Velinkonja mogelijk in basis van NEC tegen koploper Cambuur

Op basis van de training van donderdag lijkt Etien Velinkonja bij NEC mogelijk in de spits te staan in de wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. Dat zou ten koste gaan van Ole Romeny.

NEC kan opnieuw invloed uitoefenen op de top van de eerste divisie. Cambuur is koploper, maar dat was Jong Ajax ook toen het afgelopen vrijdag naar De Goffert kwam. Het werd 3-3 en mede daarom is Cambuur nu weer de nummer één in de eerste divisie. De Friezen zijn historisch gezien een prettige tegenstander voor NEC, want de laatste zes duels tegen Cambuur werden niet verloren.

NEC mist vrijdag alleen doelman Norbert Alblas. Tom Overtoom en Toom van de Looi ontbraken donderdag op de training. Voor de rest is iedereen beschikbaar en de verwachting is dat dezelfde elf in de basis staan als de laatste twee wedstrijden. NEC staat momenteel negende en bij de huidige stand zou dat nog net een positie zijn die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie.

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Flemming, Dijkstra, Van Landschoot; Musaba, Velinkonja, Okita.