Fans NEC klaar met Team Veiligheidszaken

Aanleiding is een conflict over een aantal stadionverboden. En vervolgens was er een incident bij de uitwedstrijd tegen Helmond Sport, waar een spandoek dat normaal altijd wordt toegestaan, opeens werd geweigerd. De tekst Zwart het mysterie en de kracht van de magie werd opeens niet getolereerd, omdat het niet zou zijn aangemeld.

De onvrede over de supporterscoördinatoren Gerard Huizinga en Frank Bijlsma nam daarna zodanig toe, dat het vertrouwen nu is opgezegd. Legio Noviomagum verwijt Team Veiligheidszaken dat in het geval van de stadionverboden teveel de kant van de politie kiest. Ook is er irritatie over de wijze van communiceren. Een gesprek met daarbij ook vertegenwoordigers van NEC en de Supportersvereniging van de club kon de lucht ook niet klaren.

'Tijd voor een frisse wind in de Goffert', is de mening van Legio Noviomagum. 'Deze veiligheidscoördinatoren zitten enkel voor hun eigen portemonnee en ego op kantoor, binding met de club is er niet. Kennis van clubcultuur nog minder. Aangezien wij géén toestemming kunnen krijgen voor onze acties én er een onwerkbare situatie door heren Veiligheidszaken wordt gecreëerd, leggen wij ons werk met pijn in het hart neer.'

'Wij leggen het werk neer tot NEC met een voorstel komt om tot een werkbare situatie te komen en gaan er vanuit dat reactie geen weken op zich laat wachten. Het is op dit moment echter wel zo dat, door telkenmale niet nagekomen afspraken of botweg niet reageren ons vertrouwen in de heren veiligheidscoördinatoren volledig is verdampt. Aan onze motivatie, creativiteit én gedrevenheid zal het niet liggen, wij willen graag zo snel mogelijk door.'

De supportersvereniging van NEC steunt Legio Noviomagum en stopt de communicatie met de veiligheidscoördinatoren eveneens.

