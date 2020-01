Is Nijmeegs Doornroosje te goedkoop verkocht?

De oppositie in de Nijmeegse gemeenteraad vraagt zich af of de voormalige poptempel Doornroosje voor te weinig geld is verkocht aan De Basis, de muziekondernemers die in het pand onder meer oefenruimtes en studio's willen maken. Ze vindt dat het college de raad te laat heeft geïnformeerd over de verkoop, maar kon die niet meer tegenhouden.

Het oude Doornroosje is voor 280.000 euro verkocht en dat vinden VVD, VoorNijmegen.NU en Stadspartij DNF wel erg weinig voor een pand met een WOZ-waarde van 712.000 euro. Bovendien werd er in het concept koopcontract uit 2018 nog gesproken over een verkoopbedrag van 445.000 euro.

'Goede deal gesloten'

De drie oppositiepartijen vroegen wethouder Vergunst daarom of hier geen sprake is van subsidie of verkapte staatssteun. Maar de wethouder wijst dat van de hand: het pand is op verzoek van de gemeente getaxeerd op 270.000 euro. 'Dus we hebben een goede deal gesloten', aldus wethouder Vergunst.

Dat die waarde veel lager ligt dan de eigenlijke marktwaarde komt volgens hem doordat De Basis zich verplicht om daar vijftien jaar lang alleen de genoemde activiteiten op het gebied van popmuziek mag exploiteren, zoals de studio's, oefenruimtes en aanverwante zaken. Bovendien moeten ze het pand voor 1,3 miljoen euro opknappen.

Verplichte opknapbeurt

Inge van Dijk (VVD) vindt dat de ondernemers dan over vijftien jaar wel flinke winst kunnen maken als ze het pand alsnog van de hand doen. Maar volgens wethouder Vergunst is het dat na de forse verplichte opknapbeurt ook waard.

De drie oppositiepartijen vinden ook dat het college de raad wel erg laat heeft geïnformeerd: vorige week werd de deal bekendgemaakt en dinsdagmorgen kwamen er pas ambtelijke antwoorden op hun vragen daarover. Erg laat aangezien de deal eind deze week definitief gesloten wordt.

Handtekening

Maar volgens Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU heeft het weinig zin meer om er nog voor te gaan liggen. Aanstaande vrijdag wordt de handtekening gezet en wordt Doornroosje overgedragen aan De Basis.

Zie ook: Nijmeegse muzikanten kussen oude Doornroosje wakker