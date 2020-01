Provincie blundert met nieuws over fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld

Niets zou er naar buiten worden gebracht over de gesprekken tussen de provincie Gelderland en Scherpenzeel die gaan over het al dan niet zelfstandig blijven van de gemeente. Maar de Scherpenzeelse Krant kwam erachter dat dit toch is gebeurd.

Het lokale nieuwsblad ontdekte dat woensdagochtend een aantal uur een verslag op de website van de provincie heeft gestaan waarin duidelijk wordt dat gedeputeerde Jan Markink voornemens is om de zogeheten ARHI-procedure te starten voor een bestuurlijke herindeling van Scherpenzeel en Barneveld. Dat is slecht nieuws voor Scherpenzeel, want die gemeente wil juist zelfstandig blijven.

Zeer ontstemd

Het stuk is inmiddels van de site verdwenen, maar nog wel deels op de website van de Scherpenzeelse Krant te lezen. Er staat dat Markink tijdens de rondvraag van de vergadering met Gedeputeerde Staten op 21 januari deze mededeling deed. Volgens de gedeputeerde is Scherpenzeel in het gesprek van half januari daarover op de hoogte gesteld. In Scherpenzeel is zeer ontstemd gereageerd op het gepubliceerde stuk.

Ten eerste omdat afgesproken was enkel naar buiten te brengen dat de gesprekken tussen de provincie 'constructief en indringend' zouden zijn, En tweede omdat de lezing van de gedeputeerde niet klopt, zegt Burgemeester Harry de Vries. Die vertelt desgevraagd aan de Scherpenzeelse Krant dat dit verslag niet strookt met de beleving van het Scherpenzeelse college.

Excuses

De Vries heeft contact gezocht met commissaris van de Koning John Berends en excuses gekregen. Woordvoerder Peter Droste van de provincie zegt tegen Omroep Gelderland in het duister te tasten over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

'We publiceren altijd een besluitenlijst na een vergadering van Gedeputeerde Staten. Dit onderwerp is informerend besproken en had dus nooit online mogen verschijnen.' De grote vraag is natuurlijk: klopt de inhoud? Daarover is Droste kort van stof: 'Ik ga daar niks over zeggen.'

