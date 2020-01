Bedrijven Aalten weer bereikbaar na inferno

Dat was nadat in de loop van de middag het sein brand meester was gegeven en de rookoverlast door de brand sterk was afgenomen, aldus de brandweer en de gemeente Aalten.

De brand brak dinsdagavond laat uit in een bedrijfsgebouw op een industrieterrein aan de Vierde Broekdijk. In het pand zaten twee bedrijven. Een van die bedrijven, een interieurbouwer, is door de brand verloren gegaan. De getroffen ondernemer Vincent Immink zag in één nacht zijn levenswerk verwoest worden, zei hij tegen Omroep Gelderland.

De politie sloot in overleg met de brandweer tijdelijk een aantal bedrijven op het industrieterrein omdat die te lang in de rook hadden gestaan. Door de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Over de oorzaak kon de brandweer nog niets zeggen.

