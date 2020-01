'Echt een kippenvelmoment', corso's genomineerd als UNESCO-erfgoed

In Tiel is de voordracht met gejuich ontvangen. De organisatie van het fruitcorso wist het al even, maar moest het stil houden tot de voordracht van de minister officieel zou zijn. Nu het zover is, is de euforie groot. 'Dit is weergaloos, echt een kippenvelmoment voor de mensen die bij het corso betrokken zijn', zegt woordvoerder Martijn van Eck.

Trots en zielsgelukkig

De nominatie alleen maakt de organisatie al enorm trots. 'Het is nogal wat: een plekje op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid', zegt Van Eck.

'Iedere corsobouwer begrijpt wat een erkenning dit is. Jaar na jaar verzamelen duizenden mensen zich in bouwhallen om te werken aan zoiets moois. Er komt veel sociale cohesie bij kijken. En dat een instantie als deze dan zegt: wat jullie daar doen is belangrijk en dat moeten we borgen, daar word je zielsgelukkig van.'

In 2019 kwam de wagen van Varik als winnaar van het Fruitcorso in Tiel uit de bus. Bekijk hier een samenvatting van het corso (tekst gaat verder onder de video):

Het fruitcorso in Tiel wordt ieder jaar goed bezocht door belangstellenden uit binnen- en buitenland. De nominatie voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO is een bevestiging van de immateriële waarde van het corso. In maart maakt minister Van Engelshoven de voordracht officieel en pas volgend jaar beslist UNESCO of het fruitcorso in Tiel daadwerkelijk op de lijst komt.

'Het corso zal eerst nog helemaal worden doorgelicht', weet woordvoerder Van Eck. 'Een evenement mag natuurlijk geen enkele smet hebben als het op de lijst komt. Je moet goed verantwoorden wie je bent, wat je doet en dat je de nominatie verdiend hebt. En als het dan doorgaat, dan mag je straks dat bijzondere label dragen.'

Geen twijfels

Twijfels of het fruitcorso daadwerkelijk de UNESCO-erfgoedlijst haalt, heeft Van Eck niet. 'UNESCO is natuurlijk een internationaal gezelschap en moet de beslissing nog nemen. Ze zullen kritisch kijken wat het nu allemaal inhoudt. Maar de minister heeft al veel voorwerk gedaan en zal niet twijfelen over de kans van slagen.'

De voordracht van alle Nederlandse corso's is pas de tweede die Nederland doet bij UNESCO. De eerste was de voordracht van het molenaarsambacht in december 2017. 'Dat het molenaarsgilde erop staat, zegt al iets: je komt er niet zomaar op. Het zet je wereldwijd op de kaart. Het is natuurlijk niet alleen een erkenning voor alle corsobouwers, maar ook een bevestiging voor alle bezoekers dat ze de afgelopen jaren naar iets bijzonders zijn geweest. En hopelijk trekt het ook andere nieuwsgierige bezoekers aan.'

Dertig corso's

Nederland telt in totaal dertig corso's, variërend van dahliacorso's tot papiercorso's. De minister droeg naast de corsocultuur woensdag ook het Rotterdamse Zomercarnaval voor.

Zie ook: