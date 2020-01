Zutphense jongeren die vastlopen kunnen hier straks wonen

Op grote trailers zijn ze naar Zutphen vervoerd, de eerste nieuwe huisjes van Stichting Het Dagelijks Bestaan (HDB) in Zutphen. Vanaf komende zomer bieden ze onderdak aan jongeren die 'vastlopen' in de maatschappij.

Het Emerpark in Zutphen, ook wel bekend als het voormalige Vitens-terrein, wordt het nieuwe 'thuis' van de stichting. In het totaal komen er 26 woonunits en twee bedrijfsgebouwen op het terrein, voor jongeren en voor vaste begeleiders. In de zelfstandige woonruimtes kunnen jongeren oefenen om op zichzelf te wonen en zich te redden in de maatschappij.

Groentetuin

Naast de woonunits staat er in het park inmiddels ook een grote glazen kas, die onderdak gaat bieden aan groepsactiviteiten. Zo'n 30 jongeren maken hier per dag gebruik van. Ook wil de stichting straks groenten, fruit, kruiden en bloemen voor eigen gebruik kweken in de kas.

De gemeente Zutphen heeft het voormalige Vitens-terrein aan de Weg naar Vierakker vorig jaar volledig gesaneerd. Dat wil zeggen dat alles op en in het terrein is gesloopt. 'Met één uitzondering. Het voormalige onthardingsgebouw is blijven staan en is casco voor het symbolische bedrag van 100 euro aan ons overgedragen', vertelt Ingrid Rebel van de stichting.

Subsidie

'Met subsidie van de provincie Gelderland in het kader van het programma ‘Steengoed’ gaan we dit pand opknappen en geschikt maken om alle werkplaatsen onderdak te bieden', aldus Rebel. Het gaat dan onder meer om een kookwerkplaats en een hout/bouw werkplaats.

Stichting Het Dagelijks Bestaan (HDB) is in 2008 ontstaan als een kleinschalig initiatief van betrokken burgers in Zutphen. Jongeren die op de een of andere manier 'vastlopen' op school, binnen het gezin of in hun werk wil de stichting weer toekomstperspectief bieden. Bij de stichting werken ongeveer 30 professionals en 30 vrijwilligers.

Eind april verwacht de stichting te verhuizen naar de nieuwe locatie.

