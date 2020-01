Dancefestival Dreamfields blijft voorlopig in Lathum ondanks extra belasting

Dreamfields Festival blijft de komende jaren op de Rhederlaag in Lathum, ook nu de organisatie van het festival een flink belastingbedrag moet betalen aan de gemeente Zevenaar. Dreampop, het festival dat de laatste jaren op de zondag wordt gehouden, gaat in ieder geval deze zomer niet door.

Het college van Zevenaar wilde de organisatie Matrixx Events een zogeheten vermakelijkhedenretributie opleggen. Dit geldt voor commerciële evenementen met meer dan 10.000 bezoekers. Alleen Dreamfields en Dreampop vallen hieronder. Het zou gaan om een bedrag van 4 procent per entreekaartje voor de festivals. Dat zou voor de twee festivaldagen neerkomen op een belasting van in totaal ongeveer 80.000 euro. Met die inkomsten wilde het college het tekort in de begroting aanvullen.

Onverwacht

David Brons van Matrixx kreeg het nieuws afgelopen najaar. 'Ja, dat kwam nogal onverwacht', blikt hij terug. Hij besloot hierop de zondag met Dreampop - waar ongeveer 10.000 bezoekers komen - niet door te laten gaan. Voor Dreamfields zou hij voor volgende jaren op zoek gaan naar een andere locatie, als de belastingverhoging door zou gaan.

Met 30.000 bezoekers zou dat dit jaar een belasting betekenen van 60.000 euro. 'Bovendien is Zevenaar als gemeente echt een uitzondering met zo'n vermakelijkhedenretributie. Dit soort belastingen kom je tegen in Amsterdam, maar niet hier', aldus Brons.

Halvering

De gemeenteraad stemde woensdagavond niet in met het belastingvoorstel van 4 procent, maar kwam met een alternatief: een halvering van dat percentage. Het nieuwe voorstel was afkomstig van coalitiepartijen Lokaal Belang en het CDA. Dat betekent dit jaar een belasting van 30.000 euro voor Dreamfields. Daar kan Brons mee leven. Hij blijft dan ook voorlopig met zijn festival in Lathum.

'Het is een compromis', zegt hij. 'Natuurlijk had ik de belasting liever helemaal niet gehad, maar het is wel fijn dat ik niet noodgedwongen ergens anders heen moet'.

Enkele oppositiepartijen wilden hooguit een kwartje belasting invoeren. De VVD voegde daaraan toe dat de gang van zaken juridisch niet klopt en wilde dat het college er opnieuw naar zou kijken.

Doorberekening onzeker

Of de belasting wordt doorberekend in een kaartje - nu € 49,50 - voor het festival is nog niet zeker. 'Voor dit jaar in ieder geval niet, voor volgend jaar moet ik er over nadenken.' Net zo min kan Brons zeggen of het zondagse festival Dreampop na 2020 weer terugkomt. 'Daar loop ik niet op vooruit.'

Dreamfields Festival wordt zaterdag 11 juli voor de tiende keer gehouden op de Rhederlaag in Lathum. De kaartverkoop is afgelopen weekend van start gegaan.