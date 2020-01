Eeuwenoude monumenten decor voor hedendaagse kunst

Inmiddels kent Vestingval Elburg haar achtste editie. Tussen Hemelvaart en Pinksteren, om precies te zijn van donderdag 21 tot en met zaterdag 30 mei, is het historisch vestingstadje Elburg tien dagen lang hét podium voor diverse culturele, muzikale en kunstzinnige uitingen.

De eeuwenoude monumenten vormen het decor voor hedendaagse kunst. Op circa dertig plaatsen wordt in de oude Hanzestad kunst tentoongesteld. Daarnaast is er op diverse bijzondere locaties muziek en dichtkunst te beluisteren.

Kunst, muziek en dichtkunst zijn ruimschoots vertegenwoordigd tijdens het jaarlijks kunstevenement. Zowel de gevestigde als de beginnende kunstenaars zijn tijdens de culturele tiendaagse aanwezig op de expositielocaties. U kunt dan kennismaken met de man of vrouw achter het kunstwerk. Ook bekende en mindere bekende musici en dichters zijn te beluisteren op diverse bijzondere locaties.

Vesting en festival

De naam vestingval, een combinatie van vesting en festival, dekt volgens de organiserende stichting geheel de lading; een cultureel festival binnen de oude stadsmuren van Elburg met volop kunst, muziek en dichtkunst. Een bijzonder evenement dat u beslist niet mag missen.

Het bijna 800 jaar oude Hanzestadje Elburg heeft de grootste ‘monumentendichtheid’ van Nederland met maar liefst 294 rijksmonumenten op één vierkante kilometer. De negentiende-eeuwse muurhuisjes, het statige Oude Feithenhof en de oude kazematten zijn enkele van de circa dertig prachtige expositielocaties. Maar ook diverse inwoners van het oude vissersstadje zetten spontaan hun deur open.

Vestingval Elburg is meer dan een bezoek waard. Al wandelend door de eeuwenoude straatjes en steegjes kunt u gelijktijdig genieten van de verschillende uitingsvormen van kunst in de breedste zin van het woord, alsook de sfeerproeven van het historisch stadje. Uit ervaring van voorgaande jaren wordt het bezoekersaantal van dit kunstfestival op meer dan 5.000 mensen geschat.

Elburg is gelegen aan het Veluwemeer en is de hoofdplaats van de gemeente Elburg. De stad Elburg is vooral bekend vanwege haar middeleeuwse vesting met een nagenoeg volledig recht statenplan.

Doel

Vestingval Elburg is een jaarlijks terugkerend evenement in mei met als doel kunst, in al haar facetten en disciplines, onder de aandacht brengen van een zo breed mogelijk publiek. Actuele kunstuitingen en bijzondere locaties worden toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor kunst, cultuur en cultuurhistorie. Voor zowel jong en oud, inwoners en bezoekers van buiten de gemeente, beginners en gevorderden op gebied van kunst. Tevens wil Vestingval Elburg een podium bieden aan jong, aanstormend talent.

Schoolproject

Om de jeugd bij het festival te betrekken stelt de werkgroep Educatie elk jaar een schoolproject op. Voor de achtste editie van Vestingval Elburg is het thema Lichtkunst. De werkgroep bezoekt scholen in het primaire en voortgezet in Elburg, en stimuleert samen met de leerkrachten en docenten de leerlingen tot bijzondere, originele en unieke kunstvormen. Alle projecten worden tijdens festival tentoongesteld door de gehele binnenstad op de meest verrassende locaties.

Gratis

De toegang tot Vestingval Elburg is gratis. Dit is mede mogelijk gemaakt door sponsoren, het stimuleringsbudget van het Cultuur & Erfgoedpact Noord Veluwe, de gemeente Elburg en de vele vrijwilligers. Alhoewel een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Vestingval Elburg is dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur en op maandag van 14.00 tot 17.00 uur. Op zondag gesloten. Kijk voor meer informatie op www.vestingvalelburg.nl , Facebook en Instagram