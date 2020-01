Monsterklus: bewoners van woonzorgcentrum Ermelo verhuizen

Het is een spannende dag voor de bewoners. In kleine groepjes verhuizen ze naar de nieuwe locatie. Dinsdag het eerste deel en woensdag de rest. Locatiemanager Harda Sederel probeert alles in goede banen te leiden en dat is een flinke klus.

‘Het is een enorme operatie. Ik heb het wel vaker gedaan, nieuwbouw. Dan is het een kwestie van alles nieuw bestellen en er inzetten. Maar een oude locatie ontmantelen en daarmee een nieuwe vullen, dat is weer een hele andere operatie en een nieuwe uitdaging.’

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Niet tevreden

Voor sommige senioren is de nieuwe kamer nog even wennen. Bewoonster Geertje Duhoux is bijvoorbeeld niet tevreden over de locatie van haar bed: ‘Oh het valt me bar tegen. Dat bed dat klopt helemaal niet. wie doet er nu zo? Zo’n bed in de kamer waar je wonen moet alle dagen. Zo kan het niet’.

Maar andere bewoners zijn meteen enthousiast. Zoals André Wils die een sleutel heeft gekregen van zijn nieuwe kamer met daarop zijn eigen pasfoto. ‘Ja, dat is prachtig, daar had ik niet op gerekend eigenlijk’, vertelt de bewoner terwijl hij trots de sleutel laat zien. ‘Dat is toch mooi. Schitterend.’

Vermoeiende dag

Reina van Nieuwenhuizen weet vlak na de verhuizing meteen al een plekje te vinden in de nieuwe gemeenschappelijke zitruimte. Zo kan de bewoonster even uitrusten. ‘Het was een hele vermoeiende dag. Een hele vermoeiende dag’, verzucht ze.

Dat erkent ook locatiemanager Sederel: ‘Het was best wel een hectische dag. En hectische weken hebben we al gehad. We zagen aan de bewoners ook al dat het heel veel met hen deed en ik ben ontzettend blij dat deze bewoners nu hier zijn en hun plekje weer kunnen inrichten en kunnen vormen. Dat we weer vooruit kunnen kijken.’