Ruim 3.000 handtekeningen tegen komst tankstation in Doetinchem

'Het is wel duidelijk dat zoveel Doetinchemmers het niet eens zijn met een tankstation op deze plek', zegt Gerrit Jan van Ochten als één van de initiatiefnemers van de petitie. 'Van de 5.000 flyers die we hebben rondgebracht hebben we een respons van 3.000 handtekeningen. Dat is wel uniek.'



De gemeente Doetinchem wil tankstations met een lpg-installatie liefst zo veel mogelijk uit de binnenstad halen. Het tankstation, die nu nog aan de Wijnbergseweg zit, verhuist naar de Oostelijke Randweg. Bij de aanleg van de weg is rekening gehouden met de vestiging van een tankstation, maar om deze daar ook te realiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

'Ik spreek hier veel mensen over in Doetinchem', zegt Van Ochten. 'De meeste mensen reageren verbaast en sommige hebben ook al de spandoeken langs de weg gezien. Ik heb eigenlijk maar twee mensen gehoord die het positief in zagen, maar die zijn later toch van mening veranderd.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.



'Dat is helemaal absurd hier'

'Het is gebaseerd op een plan van twintig jaar oud', zegt Van Ochten.'Het verplaatsen van LPG is ook een lachertje, want dat wordt bijna niet meer verkocht. Dus hebben ze bedacht er ook een wasstraat, een stofzuiginstallatie en een winkeltje te realiseren. Dat is helemaal absurd hier.'



Ook coalitiepartij GroenLinks voelt niets voor een tankstation vlakbij een natuurgebied. 'We snappen de beweegredenen en zijn het ook absoluut eens met het college dat een lpg tankstation niet thuis hoort in een woonwijk', zegt fractievoorzitter Karen Kamps. 'Dat het naar een andere plek moet is duidelijk, maar liever niet hier vlakbij een natuurgebied.'

De partij neemt de petitie van buurtbewoners heel serieus. 'De Zumpe is een prachtig, maar kwetsbaar natuurgebied', aldus Kamps. 'Omdat de plek waar het tankstation moet komen is aangemerkt als agrarisch gebied heeft de gemeente gelijk. Het doel is om hier een mooi natuurgebied van te maken.'

Petitie aangeboden aan raad

Ook andere partijen in de gemeenteraad geven aan de petitie serieus te nemen. Donderdagavond wordt de petitie aangeboden aan de gemeenteraad.

Het college moet nog een besluit nemen over het bestemmingsplan en geeft aan dat de gemeenteraad nu eerst iets van de petitie mag vinden.



