Gerrit is al 44 jaar weeramateur in de Achterhoek

In de droge zomer van 1976 deed Gerrit Vossers uit Silvolde zijn allereerste regenmeting. Nu is de weeramateur een fenomeen in de Achterhoek.

Hij weet het nog precies: de weinige regen die er in de droge zomer van 1976 viel, gaf Gerrit als jongetje door aan weerman Jan Versteegh. 'De meeste weeramateurs deden dat telefonisch, maar ik had toen al een fax. Je gaf de temperatuur en neerslag door en daar maakte Jan een weerpraatje van. Voor Radio Gelderland ja, inderdaad.'

Verslaggever Marc Loeven zocht Gerrit op:

Gerrit is een nuchtere Achterhoeker. Want dat iedereen hem kent door zijn weerpraatjes deert hem niet. 'Als je eenzaam bent; moet je weerman worden zeg ik altijd maar. Iedereen wil van je weten hoe het weer wordt, haha. Aanspraak genoeg.'

'Het weer voorspellen is een vak'

Na 44 jaar heeft Gerrit al heel wat meegemaakt. 'Het makkelijke van het weer is dat je precies kan zien hoe het geweest is. Het interpreteren van die gegevens voor de weersverwachting laat ik aan anderen over.'

Bang voor grote veranderingen in zijn werk als weeramateur is hij niet. 'Mijn apparatuur is al uit 2003. Al die nieuwe appjes en zo zijn leuk, maar het gaat toch om het gevoel. Het weer voorspellen is een vak, dat zal altijd zo blijven.'