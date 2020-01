Snackbar uit New Kids tegen de vlakte door Nijmeegse slopers

De snackbar in Maaskantje uit New Kids Turbo. Foto: Wikpedia/Mark van Seeters)

Er werd nog een laatste poging gedaan om het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem over te halen om het een plaatsje te bieden, maar voor de beroemde snackbar 't Pleintje uit Maaskantje was daar geen plaats. En daarom wordt het iconische gebouwtje donderdag met de grond gelijk gemaakt. Met hulp uit Gelderland, dat dan weer wel.

André Weijers van een slopersbedrijf uit Nijmegen heeft de dubieuze eer om een stukje filmgeschiedenis weg te vagen. 'Ik ken de vader van de huidige eigenaresse en had twee jaar geleden al afgesproken dat als 'ie gesloopt zou worden, dat wij het dan zouden doen', zegt Weijers.

Zonder gemengde gevoelens gaat de frietkot donderdag tegen de vlakte. 'Nee, dat maakt mij echt niets uit. Wij slopen zoveel. Ik heb daar geen gevoel bij. We slopen hele woonwagenparken, zijn overal in het land actief. Ik heb nergens moeite mee hoor.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met André Weijers:

Reddingspoging mislukt

Een erfgoedvereniging uit Amsterdam, die zich inzet voor de bescherming van cultuurmonumenten deed een poging om de cafetaria uit New Kids op te laten nemen door het Openluchtmuseum. Maar in Arnhem zagen ze dat niet zitten. 'Als wij gebouwen opnemen in het museum, dan moeten die in brede zin een plaats hebben in de Nederlandse geschiedenis. Aan die voorwaarde voldoet de snackbar niet', liet een woordvoerder weten.

Het pand, dat bestaat uit drie aaneengesloten cabines, wordt vermoedelijk vervangen voor een modernere snackbar. De huidige eigenaresse verricht symbolisch de eerste sloophandeling. Wie nog een bezoekje had willen brengen aan de snackbar, is nu dus te laat. Alleen de beelden hebben we nog: