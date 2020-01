'Tien serieuze tips over Arnhemse Villamoord na tv-documentaire'

Naar aanleiding van de tv-documentaire over de Arnhemse Villamoord zijn ongeveer tien serieuze tips binnengekomen. Dat laat advocaat Paul Acda weten. In de driedaagse documentaire van KRO-NCRV werd de zaak opnieuw neergezet en werd vooral het discutabele rechercheonderzoek van eind jaren 90 onder de loep genomen.

De geruchtmakende zaak draait om de moord op de 63-jarige bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem in 1998. Zij en een destijds 33-jarige kennis worden in de woning beschoten door een onbekende man. De bewoonster overlijdt, de kennis raakt lichtgewond en houdt zich dood.

Vrij snel komt bij de politie een groep, hoofdzakelijk Turkse mannen, in beeld die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd. Twee van de verdachten leggen na urenlange verhoren verklaringen af die worden gebruikt om de hele groep te veroordelen. Ze kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Een van de veroordeelde mannen pleegt zelfmoord en herhaalt in een afscheidsbrief onschuldig te zijn.

In het onderzoek is nooit technisch bewijs gevonden. De zaak is mogelijk een van de grootste gerechtelijke dwalingen van ons land.

Tips over startfase

Advocaat Paul Acda vertegenwoordigt vier veroordeelden die eerherstel willen en de nabestaanden van de veroordeelde die zelfmoord pleegde. Hij is bezig met een herzieningsverzoek, maar wacht hier nog even mee omdat er serieuze tips zijn binnengekomen: 'Mensen die de documentaire hebben gezien en nu zaken in een breder verband zien, hebben bij mij aan de bel getrokken.'

Volgens Acda gaan de tips vooral over de startfase van het politieonderzoek van toen. 'Mensen die iets weten over de rol van de politie. ' Hij wil daarom nog wat feiten checken voordat hij het verzoek voor een herzieningsprocedure definitief indient. 'Maar daar wil ik niet meer zo lang meer mee wachten.'

Brief aan Rutte

Ook de broer van het destijds 33-jarige slachtoffer wil herziening van de zaak. Hij laat in een open brief die hij aan verschillende media, waaronder Omroep Gelderland, heeft gestuurd weten dat hij onder andere herziening en heropening van de zaak wil.

Hij richt zijn brief aan premier Rutte omdat hij vindt dat er van alles is misgegaan bij de politie, het Openbaar Ministerie en de publieke omroep en vraagt om vier maatregelen. Naast herziening en heropening van de moordzaak vraagt hij om een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van politie en justitie inzake de moord, maar ook een onderzoek naar de productie en campagne van de onlangs uitgezonden documentaire op de NPO. Hij vindt dat zijn zus onterecht wordt beschadigd door de makers van de documentaire.

De advocaat van zijn zus - het overlevende slachtoffer - wil niet ingaan op de 'ingezonden brief' van de broer. De advocaat heeft met zijn cliënt een mediastilte afgesproken.

