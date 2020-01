Duizenden leraren voeren opnieuw actie, nu twee dagen

Het is de zevende staking in het onderwijs in drie jaar tijd, maar nu duurt de onderbreking voor het eerst twee dagen. Overal in de provincie leggen docenten het werk neer of hebben ze zo hun eigen acties bedacht.

Meer salaris, minder werkdruk en maatregelen tegen het lerarentekort. En dat dan niet incidenteel met tijdelijke potjes geld, maar structurele oplossingen voor de lange termijn. Dat eist de onderwijssector die donderdag en vrijdag opnieuw gaat staken. In heel Nederland houden meer dan 4.000 scholen de deuren gesloten, volgens de teller van de Algemene Onderwijsbond. Ook in Gelderland is er geen les op honderden scholen.

Manifestatie in Zutphen

Veel docenten sluiten aan bij een landelijke manifestatie van de vakbond, die er ook eentje in Zutphen houdt. Daar lopen de actievoerders een mars van de Scholengemeenschap Baudartius naar de Hanzehallen, waar een afsluitende manifestatie gehouden wordt.

Zelfgemaakte posters

Veel scholen hebben hun eigen acties bedacht. Op de Nijmeegse basisschool De Oversteek zijn leraren, kinderen en ouders de afgelopen dagen al creatief geweest om een zelfgemaakte poster te maken: 'de canon van de toekomst van het Onderwijs'. De juffen en meesters van deze school trekken donderdagochtend door de stad om zoveel mogelijk posters op te hangen.

Actieochtend in Westervoort

Op het IKC De Hoge Hoeve in Westervoort komen alle medewerkers van de Stichting Innerwaard (met zeven kindcentra en één basisschool in Duiven, Loo, Groessen en Westervoort) samen tijdens een actieochtend.

'Zorgen over het kunnen handhaven van de kwaliteit van ons onderwijs, als het steeds moeilijker wordt om vacatures te vervullen, goede invallers te krijgen en jonge mensen te enthousiasmeren voor onze mooie sector. We gaan ons samen buigen over de mogelijkheden en oplossingen die ‘anders organiseren’ op kan leveren', laat de stichting weten.

Juffen en meesters krijgen hulp

In Apeldoorn leggen middelbare schooldocenten van de Veluwse Onderwijsgroep hun collega's van de basisschool in de watten. Ze verzorgen gastlessen of bereiden een lekkere lunch voor, die de juffen en meesters in alle rust kunnen verorberen terwijl de middelbare schooldocenten het schoolplein in de gaten houden.

Iets soortgelijks doet basisschool Het Baken in Nijkerk. Ouders, opa's, oma's of bekenden zijn gevraagd of zij een keer willen helpen, bijvoorbeeld door een gastles te geven, de kleinsten voor te lezen of een spel te spelen op het schoolplein. Wethouder Nadya Aboyaakoub heeft zich al gemeld.

In Heerde, op CBS Wereldwijs, zijn het zelfs de oudere kinderen die bijspringen. Zij gaan lesgeven aan de jongere leerlingen, onder toeziend oog van de juffen en meesters.

Manifest in Wageningen

Leraren, ondersteunend personeel, schooldirecteuren en bestuur van de Stichting PPO De Link, Vrije School De Zwaneridder, G.J. van den Brinkschool en Regionale Scholengemeenschap ondertekenen donderdagochtend in Wageningen een manifest voor het onderwijs.

'Gezamenlijk pleiten wij voor het waarborgen van goed onderwijs op de lange termijn, het beschikbaar zijn van voldoende en gekwalificeerd onderwijspersoneel, het verkleinen van de loonkloof tussen PO en VO-tweedegraads en het aantrekkelijk maken van werken in het onderwijs voor hoger opgeleiden. Het manifest is een oproep voor structureel geld voor het onderwijs.'

Speciaal onderwijs doet ook mee

VSO Borculo, een middelbare school voor speciaal onderwijs, houdt donderdag en vrijdag de deuren dicht. Vrijdag volgen de andere scholen van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Deze tak van onderwijs voelt zich vergeten in alle onderhandelingen over het onderwijs, vertelde voorzitter Frank de Vries woensdag al aan Omroep Gelderland.

Waarheen met de kinderen?

Verschillende bedrijven springen in op de onderwijsstaking en de vraag van ouders wat ze dan nu kunnen doen met hun kroost. Zo organiseert voetbalclub NEC een ochtend vol voetbal en een bezoek aan de bioscoop.

Tivoli's Boscafé van het Amusementspark Tivoli in Berg en Dal geeft korting op de entreeprijs en in Arnhem organiseert buurthuis 't Huukske een sportieve en creatieve middag.