18 mogelijke oplossingen fileaanpak aansluiting A1-A30 Barneveld

Zo krijgen weggebruikers die vanaf de A30 de A1 op rijden, te maken met een gedeeltelijke ongelijkvloerse kruising en een scherpe bocht. Daardoor ontstaan er dagelijks veel files. En de verwachting is dat het er nog drukker wordt.

Dat heeft te maken met de komst van meer bedrijven en werkgelegenheid in de regio. Daarnaast komt er meer verkeer, omdat knooppunt Hoevelaken verbeterd wordt. Het rijk, de provincie en de regio Foodvalley besloten om de aansluiting A1-A30 te verbeteren.

Vaste klant in file top-10

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zei daarover eerder: 'Dit knelpunt is al jaren een vaste klant in de file top-10. De A1-A30 is een drukke route en belangrijk voor zowel de regio als voor Nederland.'

De minister heeft 22 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een verkenning naar de aanpak van de verbreding van de A1 en de aansluiting van de A30 op de A1. Ook de provincie en de Regio Foodvalley investeren miljoenen in het project, waarvoor de gemeente Barneveld grond beschikbaar stelt.

'Los dit zo snel mogelijk op'

De achttien varianten verschillen op allerlei vlakken. Een aantal heeft voordelen voor de doorstroming van het snelwegverkeer, maar tegelijk ook weer nadelen voor de aansluiting voor het lokale verkeer. En ook de kosten zullen verschillen per optie, hoewel er nog geen concrete berekeningen bekend zijn.

De ene variant zal veel meer gevolgen hebben als het gaat om aanpassingen in de omgeving dan de andere. Zo zijn er varianten waarin met viaducten de aansluiting op de A1 gerealiseerd wordt. Bij weer andere varianten staan de aansluitingswegen ingetekend op de plek waar nu de vestigingen van McDonald's en Goudreinet staan.

Wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld geeft aan dat er allerlei verschillende belangen meespelen: die van omwonenden, van de ondernemers naast de snelweg en van automobilisten uit de omliggende dorpen. Toch heeft de wethouder één duidelijke opdracht vanuit de gemeenteraad meegekregen, zo laat hij weten. 'De gemeenteraad van Barneveld zegt vooral; los dit zo snel mogelijk op', aldus Van Daalen. Daarin speelt ook het aantal ongelukken een rol.

Eind dit jaar nog één oplossing over

Omwonenden en andere belangstellenden zijn woensdagavond geïnformeerd over de stand van zaken. 'We laten u achttien mogelijke oplossingen zien voor de aanpak van het gebied A1 - A30 Barneveld en Voorthuizen. Bij een aantal daarvan verdwijnt de aansluiting van de N301/Zelderseweg op de A1 en A30. De mogelijke oplossingen zijn globaal en nog niet definitief.'

Na de bijeenkomst worden de meest kansrijke opties verder onderzocht. De minister beslist uiteindelijk over het voorkeursalternatief, dat de betrokken partijen haar eind dit jaar voorleggen.

In 2025 de eerste schop in de grond

Daarna moeten er nog allerlei stappen genomen worden; van tracébesluit tot de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De verwachting is dan ook dat pas in 2025 de eerste schop de grond in zal gaan. Wanneer de werkzaamheden dan klaar zijn is afhankelijk van welke variant gekozen wordt.

