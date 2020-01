Fietspad tussen campussen Arnhem en Velp komt er alsnog

Al in 2005 zijn er plannen gemaakt voor de aanleg van dit fietspad. Dat moet komen langs de spoorlijn tussen de Zuider Parallelweg in Velp en een bestaand pad langs het spoor in Arnhem. Daarmee wordt een directe verbinding tussen de campussen gecreëerd.

Het fietspad HAN-Larenstein Afbeelding: Gemeente Rheden

Snelfietsroute door Velp

Onder meer grote werkzaamheden aan de A12 brachten vertraging in het proces. Vervolgens wilde de gemeenteraad het plan samen laten vallen met het besluit over de snelfietsroute die door Velp moet komen. Maar omdat Arnhem en Rheden dit fietspad sowieso willen en de subsidies anders vervallen waarbij het voorschot moeten worden terugbetaald, is besloten dit los te koppelen.

In een eerder advies maakt de route HAN-Larenstein al wel onderdeel uit van de voorkeursroute van het snelfietspad. Toch zal de gemeente nog met omwonenden in overleg gaan wat hiervoor de beste optie is. Die beslissing valt later.

'Zonde van de belastingcenten'

Fractievoorzitter Magda Rook (GPR Burgerbelangen) vraagt zich het nut van het fietspad af. Zij wijst op onderzoek waaruit blijkt dat studenten maar ook personeel van de HAN maar moeilijk tot de fiets zijn te verleiden. 'Zonde van de belastingcenten.' Ook fractievoorzitter Erik Roumen (D66) vindt de onderbouwing van de noodzaak om de campussen te verbinden 'erg summier'.

'Misschien is er nu geen behoefte', reageert fractievoorzitter Hendri Witteveen (ChristenUnie). 'Maar zodra de mogelijkheid er is, zullen fietsers deze aangrijpen om de kortste weg naar hun bestemming te zoeken.' Ook moet de route de samenwerking tussen de scholen bevorderen, meent VVD-raadslid Rob Koekkoek. 'Een fijnmazig netwerk stimuleert de fietser', vult wethouder Gea Hofstede aan. 'En dat vinden wij van het grootste belang.'

Brede steun

Het voorstel om het fietspad aan te leggen en dit los te koppelen van het besluit over de snelfietsroute, kon uiteindelijk op brede steun rekenen. Alleen GPRB was tegen. Ook een motie om naar de inwoners van Velp te benadrukken dat dit écht geen voorschot op de beslissing voor de snelfietsroute is, werd aangenomen.