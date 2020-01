Onrust bij fusieclub Dinxperlo: leden kunnen kiezen voor 'tussenstap'

De onrust bij fusieclub FC Dinxperlo lijkt vooralsnog de kop ingedrukt. De kans is groot dat de stemming over prestatievoetbal op zaterdag of zondag wordt doorgeschoven naar het najaar. 'We doen een voorstel voor een tussenstap, maar de leden beslissen', zegt voorzitter Henk Rijks van de voetbalvereniging.

Aanvankelijk zou er deze woensdagavond tijdens een speciale ledenvergadering gestemd gaan worden over de keuze welk eerste elftal in de toekomst de sportieve prioriteit krijgt bij FC Dinxperlo: het vlaggenschip op zaterdag of zondag.

Dreigbrief

Dat leidde tot veel onrust en een deel van de achterban van de voormalige zaterdagclub DZSV kwam in verzet. Zo werd er een actiegroep opgericht en een bestuurslid ontving zelfs een dreigbrief in de brievenbus. 'Dat laten we zitten', zegt Rijks. 'In 90 procent van zulke gevallen heeft de dader er spijt van. Als dat niet zo is dan merken we het wel en kunnen we alsnog tot actie overgaan.'

SV Dinxperlo en DZSV zijn vorig jaar zomer gefuseerd en verder gegaan onder de vlag van FC Dinxperlo. Tijdens de reguliere ledenvergadering werd onlangs door de aanwezige leden de voorkeur uitgesproken voor prestatievoetbal op zondag. Dat leidde tot protesten bij een deel van de leden, die een voorkeur voor de zaterdag hebben. De stemming bleek ook niet volgens de regels verlopen, dus werd een nieuwe stemming uitgeschreven voor deze woensdagavond.

Leden de baas

Dat leidde alleen maar tot nog meer onrust. 'Bij het ontstaan van een fusieclub komen vanzelfsprekend emoties vrij en ook bij onze club zijn emoties en ratio elkaar tegengekomen', zegt voorzitter Rijks. 'Maar er moeten beslissingen worden genomen om een aangepaste werkwijze te vinden en daar moeten de leden voor zorgen.'

Met andere woorden: de keuze voor prestatievoetbal op zaterdag of zondag ligt bij de leden. Rijks: 'De leden zijn de baas in een vereniging. Het bestuur en de commissies, in dit geval de technische commissie, komen met voorstellen.'

Mediator

Het bestuur van FC Dinxperlo heeft Hans Martijn Ostendorp, oud-wethouder in Aalten, oud-burgemeester in Bunnik en momenteel algemeen directeur van De Graafschap, in de arm genomen om de onrust te beteugelen. Ostendorp is met alle partijen gesprekken aangegaan, ook met de actiegroep die inmiddels is opgeheven. Dat is een teken aan de wand dat de leden voor de tussenstap lijken te kiezen, zoals voorgesteld door het bestuur.

'Dan gaat de stemming niet door en is het woord aan Hans Martijn Ostendorp, die als mediator de leden zal bijpraten. Die rol kan Hans Martijn goed vervullen. Hij is vanaf het begin bij het fusietraject betrokken', zegt Rijks over Ostendorp, die afkomstig is uit Dinxperlo en lid was van DZSV.

Mocht de stemming worden afgeblazen, dan kunnen de leden van FC Dinxperlo in het najaar hun voorkeur voor prestatievoetbal op zaterdag of zondag aangeven. Rijks: 'Dan moeten we een middenweg vinden en wordt het moment voor de keuze iets uitgesteld.'

