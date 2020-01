'28 jaar levenswerk in één nacht verwoest', directeur aangeslagen na grote brand

De brand begon dinsdagavond laat bij interieurbouwer Tritop en sloeg over naar zijn andere bedrijf Virupa dat gespecialiseerd is in winkelpresentatie. Het gehele pand aan de Vierde Broekdijk moet als verloren worden beschouwd.

Foto: ANP

Immink kan de ochtend na de brand nog niet bevatten wat er precies gebeurd is: 'Je kunt het niet geloven. Je denkt dat kan toch niet waar zijn. Tot je dichter bij komt en je ziet die oranje gloed in de nacht. Interieurbouw en kunststof, dat heeft weinig nodig om dit resultaat te krijgen. Verschrikkelijk.'

Hij ziet hoe de brandweer zijn gebouw openbreekt om bij de brandhaard te komen. 'Ik heb 28 jaar geleden alles opgestart. Nu zie je dat 28 jaar levenswerk in één nacht verwoest is, verschrikkelijk', zegt hij. 'Een grote ramp natuurlijk voor Aalten, voor Virupa, voor Tritop, voor onze medewerkers, voor onze klanten. Het is niet te bevatten.'

Steun en hulp

De directeur heeft nog geen idee hoe de brand is ontstaan. Hij loopt rond met mensen van de verzekering, maar kan nog niet zeggen hoe groot de schade is.

Er komt veel op hem af en moet nu zien hoe hij de boel weer opstart: 'Ik heb heel veel steunbetuigingen gehad. En collega-bedrijven die ons willen helpen met ruimtes, kantoren, machineparken. Dat zullen we in de loop van de dag moeten bekijken hoe we dat gaan oppakken.'

Het personeel van de bedrijven kwam in de ochtend na de brand samen in restaurant 't Noorden in Aalten.

Meer dan honderd hulpverleners

De brandweer is aan het eind van de ochtend nog altijd bezig met nablussen. Burgemeester Anton Stapelkamp bedankt via Twitter de ruim honderd hulpverleners uit de wijde omgeving, die al vele uren aan het werk zijn bij de brand in Aalten.

