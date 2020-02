Het G-voetbalteam van vv Loenermark is op zoek naar nieuw leden

G-Voetballers maken al jarenlang deel uit van de voetbalfamilie. Bij steeds meer verenigingen is het de gewoonste zaak van de wereld dat spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking volwaardig lid zijn. Voor het G-Voetbal geldt: “Normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig”! Door het aanbieden van G-Voetbal wil Loenermark een regionale maatschappelijke behoefte invullen zodat G-Voetballers op relatief korte afstand bij een voetbalvereniging kunnen aansluiten. Loenermark is een voetbalvereniging die respect, sfeer, waarden en normen, sportiviteit en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit willen we met de gehele vereniging uitstralen. Deze aspecten krijgen dan ook continu aandacht, net als omgang met elkaar, samen lekker voetballen en hier plezier aan beleven. G-Voetballers worden bij Loenermark net als ieder ander behandeld.



Wij proberen door voetbaltraining en het spelen van wedstrijden de conditie, de mentale weerbaarheid en motoriek te verbeteren. Maar het allerbelangrijkste vinden wij dat G-Voetballers voetballers onderling veel plezier beleven. Dat zij uitkijken naar de komende training en wedstrijd. Hier doen onze trainers en teambegeleiders het voor!



Wie kan er bij Loenermark terecht?

Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6 jaar kan voetballen bij Loenermark. Er is geen boven leeftijdsgrens. We hebben zowel jeugd- als seniorenspelers. Beide groepen breiden we graag uit met meer enthousiaste voetballers.



Wanneer wordt er getraind?

Iedereen traint op hetzelfde tijdstip op vrijdagavond van 18:45 – 19:45 uur. We trainen vanaf eind augustus tot begin juni. De trainingen worden gegeven door een vast team van trainers. Ook zullen teambegeleiders tijdens de training aanwezig zijn zodat er altijd voldoende begeleiding is.



Spelen we ook wedstrijden?

Alle spelers spelen wedstrijden zoals oefen-, beker- en competitiewedstrijden. Ook nemen we deel aan toernooien. Het kan zijn dat je niet iedere wedstrijd kunt. Dat is geen probleem voor ons zolang we het maar tijdig weten.



Hoeveel kost het?

De contributie voor G-Voetbal is gelijk aan de contributie voor regulier voetbal. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de leden op de ledenvergadering in oktober en staat gepubliceerd op de site: https://www.vvloenermark.nl/359/contributie/

Loenermark wil niet dat de hoogte van de contributie een belemmering vormt om te komen voetballen. In specifieke gevallen zal een passende oplossing gezocht worden.



Lijkt het je leuk om lid te worden van het G-team? Reageer dan hieronder.

