'Het is niet meer leuk', carnavalsvereniging wil gestolen plaatsnaambord terug

‘We luiden de carnaval op die manier feestelijk in, met dweilorkest en al’, vertelt Jurgen van de Groes, in Wijchen beter bekend als prins carnaval. ‘Het plaatsnaambordje van ‘Urnerijk’, is vorige week door iemand gestolen. Dat kan een grap zijn, maar we vinden het nu wel een beetje heel lang duren.’

Kratje bier

In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 januari ging een nog onbekende dief ervandoor met het bordje. In dezelfde week werd ook de scepter van prins Jurgen gestolen, maar dat was een grap van de carnavalscollega’s in buurdorp Niftrik. Daar krijgen de concullega’s een kratje bier voor.

Bekijk de video. De tekst gat daaronder verder.

'De tijd dringt'

‘Het stelen van de scepter is ieder jaar een trucje’, vertelt Van de Groes. ‘Maar voor het weghalen van zo’n bord krijg je helemaal niets, dat is gewoon rot.’ ‘Ik heb nog geen kratje gezien’, begint Tim Kerstens, prins carnaval van Niftrik. ‘Dat bord was in ieder geval geen grapje van ons. Wat weggehaald is, moet op een gegeven moment ook worden teruggebracht.’

Prins Jurgen heeft geen aangifte gedaan: 'Want voor zo’n bordje ga ik niet naar de politie.' Desalniettemin baalt hij flink, omdat de carnaval bijna begint. ‘De tijd dringt en een nieuw plaatsnaambord hebben we niet op tijd klaar. We willen het gewoon zo snel mogelijk terug.'