Bedrijfspand in Aalten rookt nog steeds, tweede NL-Alert naar omwonenden

De brandweer is nog altijd bezig met het nablussen van het bedrijfspand in Aalten, dat dinsdagavond laat in brand vloog. Het pand aan de Vierde Broekdijk is volledig afgebrand, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brandweer is bezig om met kranen de beplating van de gevel af te trekken. Op die manier kunnen ze goed bij de vuurhaard komen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het pand rookt nog steeds, zegt de woordvoerder. 'In Aalten kan men nog steeds enige hinder ondervinden van de brand of brandlucht.'

Voor de brand is een tweede NL-Alert verstuurd naar omwonenden. Dat komt omdat de rook door het nablussen de komende uren iets kan toenemen. Wie overlast ervaart, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Metingen bij basisscholen

Inwoners kunnen tot een afstand van zo'n 2,5 kilometer van het pand roetdeeltjes of kleine brokstukken vinden. Dat zijn 'normale verbrandingsresten, die in principe ongevaarlijk zijn', aldus de woordvoerder. 'Even met handschoentje opruimen en afspoelen met water is voldoende om van die resten af te komen.'

De tekst gaat daaronder verder.

De gemeente Aalten adviseerde basisscholen verder bij stank goed te luchten voor de lessen begonnen. Er zijn metingen gedaan in en bij basisscholen en kinderopgvanglocaties in de omgeving. Alle scholen in het gebied zijn gecontroleerd en vrijgegeven, laat de gemeente weten. Er vliegt een politiehelikopter om een beter overzicht te krijgen van de brandhaarden.

Burgemeester Anton Stapelkamp is 's nachts naar het industrieterrein geweest om zijn medeleven te betuigen. Hij spreekt van een 'triest gezicht' en 'grote verslagenheid bij de mensen van de bedrijven'.

Wegen gesloten

De politie heeft in overleg met de brandweer alle bedrijven in de driehoek Vierde Broekdijk, Dinxperloseweg en Rondweg Zuid gesloten. Deze bedrijven hebben te lang in de rook gelegen. Ook de wegen zijn voorlopig afgesloten.

Het nablussen kan volgens de brandweer nog lang duren.