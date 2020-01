Nergens is het drukker geworden op de weg dan in Nijmegen

De reistijd voor automobilisten is in Nijmegen vorig jaar met 5 procent toegenomen. Dat is de grootste stijging in heel Nederland, zo blijkt uit een jaarlijks rapport over de verkeersdrukte van TomTom.

Gemiddeld heeft iemand in Nijmegen 27 procent extra reistijd. In de ochtendspits deden automobilisten 12 minuten langer over een autorit van een half uur. In de avondspits was dat zelfs 17 minuten.

Meeste extra reistijd in Leiden

Nijmegen staat met de extra reistijd landelijk gezien op de vierde plek in de Traffic Index. Leiden staat bovenaan met 30 procent extra reistijd, gevolgd door Den Haag en Haarlem.

Arnhem staat op de zesde plek, met 26 procent extra reistijd. De extra vertraging in de ochtendspits bedroeg daar het afgelopen jaar 12 minuten op een trip van een half uur. Ook in Arnhem is de vertraging in de avondspits groter: 19 minuten. De drukte is het afgelopen jaar met 2 procent toegenomen.

De derde en laatste Gelderse stad in de lijst is Apeldoorn. Met 20 procent extra reistijd staat de stad op plek 13. De extra reistijd bedroeg 9 minuten in de ochtendspits en 14 minuten in de avondspits. De vertraging is met 2 procent toegenomen.

Nederland doet het goed

In twaalf van de zeventien onderzochte steden in ons land is het percentage verkeersopstoppingen gestegen. Met gemiddeld 27 procent extra reistijd neemt Nijmegen in Europa overigens geen 'toppositie' in, en doet Nederland het vrij goed. Op de Europese ranglijst staat Nijmegen op plek 106, wereldwijd op nummer 175.

Moskou is in Europa de stad met de meeste vertraging: daar heeft een automobilist gemiddeld 59 procent meer reistijd. Wereldwijd is er de meeste vertraging in het Indiase Bangalore en de Filipijnse hoofdstad Manila: een bestuurder heeft daar gemiddeld 71 procent extra reistijd.