Grote brand op industrieterrein Aalten

Op het industrieterrein aan de Vierde Broekdijk in Aalten woedt in de nacht van dinsdag op woensdag een zeer grote brand. Uit het dak van het pand waar de brand is, slaan hoge vlammen.

In het pand zit een interieurbouwer. Er was volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland niemand meer in het pand aanwezig toen de brand dinsdagavond laat uitbrak. De brandweer is met veel materieel uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn onder meer vier tankautospuiten en twee hoogwerkers ter plaatse.

De rook die vrij komt bij de brand, trekt over Aalten. Het is nog niet duidelijk welke stoffen en materialen in het bedrijf aanwezig waren en wat dus in de rook zit. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland adviseert daarom ramen en deuren te sluiten en heeft hier een NL-Alert over uitgedaan.

Overslaan voorkomen

De brandweer verwacht dat een deel van het pand volledig verwoest wordt door de vlammen, maar probeert een ander deel te behouden. Volgens de woordvoerder lopen naastliggende panden geen gevaar. Verwacht wordt dat de brand nog uren gaat duren.