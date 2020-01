Enorme vuurzee legt bedrijfspand in Aalten in de as

De brand brak even na 23.15 uur uit. Uit het dak van het pand waar de brand woedt, sloegen direct hoge vlammen.

Het gaat om een groot gebouw, waar twee bedrijven zitten. De brand begon bij een interieurbouwer en de brandweer had de hoop dat het naastgelegen bedrijf dat gespecialiseerd is in winkelpresentatie behouden kon blijven. 'Maar het vuur bleek gaandeweg de nacht te groot en de korpsen moesten zich terugtrekken', vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Pand nagenoeg verloren

Het pand moet 'nagenoeg als verloren worden beschouwd', stelt hij. Er was volgens hem niemand meer in het pand aanwezig toen de brand uitbrak.

De brandweer is met veel materieel uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn zo'n tien korpsen aanwezig, waaronder tankautospuiten en twee hoogwerkers.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De rook die vrij komt bij de brand, trekt over Aalten. Het is nog niet duidelijk welke stoffen en materialen in het bedrijf aanwezig waren en wat dus in de rook zit. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland adviseert daarom ramen en deuren te sluiten en heeft hier een NL-Alert over uitgedaan.

De roetdeeltjes en kleine brokstukken die in Aalten zijn neergekomen, zijn 'in principe ongevaarlijk', zegt hij. 'Rook- en brandresten zijn nooit gezond. Maar het pand is redelijk nieuw en er zit in ieder geval geen asbest in.'

Bedrijven op slot

De politie heeft in overleg met de brandweer alle bedrijven in de driehoek Vierde Broekdijk, Dinxperloseweg en Rondweg Zuid gesloten. Deze bedrijven hebben te lang in de rook gelegen. Ook de wegen zijn voorlopig afgesloten.

Brandlucht tot in Winterswijk te ruiken

De brandlucht blijft mogelijk nog de rest van de dag te ruiken in Aalten. 'En we hebben meldingen tot aan Winterswijk ontvangen, ook daar kunnen mensen nog iets ruiken van de brand', zegt de woordvoerder.