Pontje tussen Huissen en Loo uit de vaart na ongeluk

Het veerpontje dat pendelt tussen Huissen en Loo is woensdagochtend uit de vaart. Dat komt doordat een schip de begeleidingskabels in het water heeft geraakt.

Dat zegt Ton Paulus, eigenaar van het veerbedrijf dat de pont beheert. Aan de kabels in het water zitten drie bootjes die ervoor zorgen dat het pontje de juiste route vaart. Twee van die bootjes liggen door de aanvaring op zijn kop, waardoor de pont nu niet kan varen.



'In het donker gaat het niet lukken die bootjes om te draaien, het is niet verantwoord dat nu te doen', zegt Paulus. 'Morgenvroeg als het weer licht is gaan we ze omdraaien. Als het om mensenlevens ging, hadden we het natuurlijk meteen gedaan.'

Omfietsen

Het pontje ligt op een belangrijke fietsroute tussen Huissen en Duiven. Tot zonsopgang moeten fietsers morgen omrijden. Als het weer licht is, wordt bekeken of er nog verder schade is. Als dat niet het geval is, vaart de boot weer nadat de bootjes aan de kabels zijn omgedraaid. Hoe lang dat in beslag neemt, is niet bekend.