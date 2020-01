Wanhopige parkbewoners Groene Heuvels vinden geen steun bij gemeente

Er komen geen gedoogvergunningen voor permanente bewoners van Vakantiepark de Groene Heuvels in Ewijk. Een voorstel van de lokale SP-fractie in Beuningen is massaal weggestemd. Geen enkele andere partij was voor.

De aanleiding voor het SP-voorstel zijn uitspraken van Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Jessica van Eijs (D66). De Kamerleden van de twee coalitiepartijen pleiten voor het mogelijk maken van permanente bewoning op vakantieparken door de alsmaar toenemende woningnood. Met steun van de PVV en 50PLUS betekent dat een meerderheid in de Tweede Kamer.

'Elf kinderen op straat!'

Bewoners van Vakantiepark de Groene Heuvels moeten vertrekken, de eerste al begin maart. In afwachting van nieuwe wetgeving uit Den Haag wilde de SP gaan gedogen op het park. Op die manier zouden de bewoners dus toch kunnen blijven. 'Er zijn anders mensen die begin maart op straat komen te staan, onder wie elf kinderen', stelde SP-fractievoorzitter Jos Swartjes nog maar eens. Zonder resultaat.

Veel raadsleden willen niet van de gekozen koers afwijken. Beuningen wil een vitaal vakantiepark zonder permanente bewoning. Het bestemmingsplan van het vakantiepark is ook helder: recreatie is toegestaan, permanente bewoning niet. Daarom wordt er nu, na jaren gehandhaafd.

Menselijke maat, maar niet gedogen

'De opvatting van een paar Kamerleden is voor mij geen reden om te gaan gedogen', stelt PvdA-fractievoorzitter Sijmen Versluijs. 'Als er in de uitzettingsprocedure menselijk leed ontstaat, gaan we er vanuit dat de gemeente zorgvuldig handelt.' De meeste raadsleden roepen op om wel de menselijke maat te hanteren. Op welke manier is onduidelijk, gezien uitzetting voor veel bewoners steeds dichterbij komt.

Ook de lokale fracties van de VVD en D66 stemden tegen het SP-voorstel. Ondanks dat de landelijke fracties nu wel voor legalisering pleiten. 'In de komende maanden gaan we het hebben over de invulling van de Groene Heuvels', besluit Roel Kuppens (D66). 'Dit voorstel is daar een voorschot op.'

Dat overleg komt waarschijnlijk te laat voor de mensen die vanaf begin maart moeten vertrekken.

Zie ook: